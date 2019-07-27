Фото: в тяжелой аварии в Ляэнеском уезде погиб 71-летний мужчина

Руководитель полицейского участка Хаапсалу Вайма Валк сказала, что авария произошла на 14-м километре дороги Таэбла-Кулламаа в Ляэнемаа, где, по первоначальным данным, легковой автомобиль Audi врезался в ехавший по главной дороге Volkswagen.

ФОТО: Ляэнеская префектура

"В ходе столкновения Audi врезался в дом, находившийся на обочине дороги. 71-летний водитель Audi погиб на месте происшествия от полученных травм, находившуюся в том же автомобиле 67-летнюю женщину доставили в больницу. Женщин 57 и 56 лет, находившихся в другом автомобиле, также увезли в больницу", - добавила она.

В данный момент на месте происшествия нарушено движение. 56-летний водитель Volkswagen был трезв и у него были водительские права соответствующей категории, трезвость и наличие проблемы со здоровьем у 71-летнего мужчины выяснит экспертиза.

ФОТО: Ляэнеская префектура