Пожары в Арктике видны даже из космоса

Лесные пожары, разрушающие Арктику, сейчас настолько сильны, что их можно увидеть из космоса. Об этом пишет tut.by со ссылкой на Science Alert.
С начала июня на Северном полярном круге было зафиксировано более 100 пожаров. Только в России 11 из 49 регионов в настоящее время охвачены пламенем. Даже в ледяной Гренландии был пожар — в коммуне Кекката.
Хотя пожары в Арктике не являются чем-то необычным, в последние годы они стали хуже из-за глобального потепления. Интенсивность и количество пожаров в этом году настолько велики, что ученые-климатологи и Всемирная метеорологическая организация называют их «беспрецедентными».
Даже те области, что не горят, страдают от последствий. Согласно отчету NASA Earth Observatory, шлейфы дыма распространяются по всей России, снижая качество воздуха в городах.
Record-breaking heat in #Alaska has exacerbated clusters of wildfires burning throughout the state. https://t.co/8zqVC5JAjx #NASA #MODIS #fire pic.twitter.com/64zL7gYETx— NASA Earth (@NASAEarth) July 11, 2019
Исследователь атмосферы Сантьяго Гассо (Santiago Gasso) написал в Twitter, что сибирские пожары «создали дымовую завесу, простирающуюся на четыре с половиной миллиона квадратных километров».
Если глобальное потепление будет нарастать, подобные пожары могут стать ежегодными событиями.