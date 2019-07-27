Пожары в Арктике видны даже из космоса

С начала июня на Северном полярном круге было зафиксировано более 100 пожаров. Только в России 11 из 49 регионов в настоящее время охвачены пламенем. Даже в ледяной Гренландии был пожар — в коммуне Кекката.

Хотя пожары в Арктике не являются чем-то необычным, в последние годы они стали хуже из-за глобального потепления. Интенсивность и количество пожаров в этом году настолько велики, что ученые-климатологи и Всемирная метеорологическая организация называют их «беспрецедентными».

Даже те области, что не горят, страдают от последствий. Согласно отчету NASA Earth Observatory, шлейфы дыма распространяются по всей России, снижая качество воздуха в городах.

Исследователь атмосферы Сантьяго Гассо (Santiago Gasso) написал в Twitter, что сибирские пожары «создали дымовую завесу, простирающуюся на четыре с половиной миллиона квадратных километров».