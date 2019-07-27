Сб, 27.07.2019
Мы очень много слышали о том, как репутации Эстонии навредило участие EKRE в коалиции. Это полная ерунда по сравнению с тем, что сделало Эстонии отмывание денег. Мартин Хельме

Потолок Нотр-Дама может обвалиться из-за аномальной жары в Париже

Paris le 15/05/2019 - Chantier de Notre-Dame de Paris.//GELYPATRICK_1730.6086/1905291749/Credit:PATRICK GELY/SIPA/1905291753

ФОТО: PATRICK GELY/SIPA / PATRICK GELY/SIPA

Отвечающий за реставрацию исторических монументов Франции архитектор предупредил об опасности жары для поврежденного огнем собора Парижской Богоматери, пишет Fontanka.ru.

«Через сто дней [после пожара] жара ослабляет структуру. Таким образом, риск дальнейшего обрушения увеличивается, так как вся структура собора еще не до конца стабилизирована», – сообщает 26 июля издание Le Figaro со ссылкой на архитектора Филиппа Вильнева.

По его словам, особую опасность представляет утрата прочности в стыках и каменной кладке, которая может быть вызвана испарением впитавшейся в конструкцию воды. Все реставрационные работы в Нотр-Даме были прекращены из-за жары. 

Накануне во французской столице был установлен температурной рекорд в 42,6 градуса Цельсия.

Собор Парижской Богоматери значительно пострадал в результате пожара, произошедшего 15 апреля. Огнем уничтожен главный шпиль и две трети деревянной крыши. Уцелели две башни и фасад. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ