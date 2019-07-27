Картина дня: загоревшийся автобус, жертвы GHB, смертельная авария, и массовые задержания в Москве

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями субботы.
Проклятие "колпачков": Жертвы ничего не чувствуют, не помнят и не получают помощи
"Проснулась в больнице". "Обнаружила на руках, шее и бедрах кровоподтеки. Половые органы опухли и болели". "Я не могла пошевелиться. Я ничего не чувствовала". Так описывают три девушки свои ощущения, причиной которых, с большой вероятностью, стал напиток GHB, известный также как "наркотик изнасилований" или "колпачки". Читать далее...
На Чудском озере пропал, а затем был найден четырехлетний мальчик
Полиция разыскивала четырехлетнего Михкеля-Маттиаса на пляже Каукси у Чудского озера в Ида-Вирумаа. Спустя пару часов мальчик был найден, с ним все в порядке. Читать далее...
На пярнуском пляже сегодня яблоку негде упасть
Сегодня в жаркий летний день на пярнуском плаже несколько раз терялись дети, но все они были найдены. А морские полицейские Департамента полиции и погранохраны нашли унесенного далеко от берега надувного розового фламинго. Читать далее...
В Йыгевамаа загорелся автобус с 33 пассажирами
На 85-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга в селе Рускавере волости Муствеэ Йыгеваского уезда сегодня загорелся автобус. К счастью, никто из пассажиров автобуса не пострадал. Читать далее...
В Ляэнемаа в тяжелой аварии погиб 71-летний мужчина
Сегодня в 14.22 произошла тяжелая авария в Ляэнемаа, в ходе которой столкнулись два автомобиля, затем одна из машин врезалась в дом, находившийся на обочине дороги. Читайте далее...
Митинг у здания московской мэрии за свободные выборы начался с массовых задержаний
За участие в несогласованной акции оппозиции в центре Москвы задержаны 295 человек, сообщает пресс-служба главного управления МВД по столице. Митинг проходит возле здания мэрии. Читайте далее...
Бывшие министры собираются приватизировать дочернюю фирму Nordica
Председатель экономической комиссии Рийгикогу Свен Сестер считает, что пришло время приватизировать фирму Regional Jet, поскольку она больше не выполняет свою первоначальную цель поддержки материнской компании Nordica в обслуживании прямых рейсов в Таллинн. Читайте далее...
Галерея: BMW врезался в дерево, водитель и пассажир выпрыгнули из машины
В субботу около трех часов ночи на Рижском шоссе в Вильянди, недалеко от магазина Selver в Мяннимяэ, BMW врезался в дерево. Как объяснил находившийся на месте происшествия сотрудник Sakala Кенно Соо, во время езды открылись подушки безопасности, и водитель с пассажиром выпрыгнули из автомобиля. Машина врезалась в дерево. Читайте далее...
Казино, которым управляет Урве Пало, задыхается от убытков
Урве Пало, которая весной этого года окончила все счеты с политикой, в июне начала работать генеральным директором OÜ Novoloto, члена ведущей в мире группы игровых технологий Novomatic AG. Уже последние семь экономических лет компания завершает с приличным убытком. Читайте далее...
Резко подскочившие весной продажи бензина Euro 98 стабилизировались
После увеличения содержания биодобавки (этанола) в бензине Euro 95 продажи в Эстонии бензина марки Euro 98, в который этанол добавлять не обязательно, стали быстро расти, но к середине лета ситуация стабилизировалась. Читайте далее...
В Латвии и Литве цены топлива не изменились, в Эстонии выросли
На минувшей рабочей неделе в столицах Латвии и Литвы цены на топливо не изменились, а в Эстонии выросли. Читайте далее...
Виктор Боярский: полюс должен быть у тебя внутри
Легендарный полярник, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, пересекший Антарктиду на лыжах без помощи техники, человек, более шестидесяти раз ходивший на Северный полюс, бывший руководитель российского Музея Арктики и Антарктики Виктор Боярский встретился со своими друзьями на борту «Адмирала Беллинсгаузена». Rus.Postimees побеседовал с ним о полярных превратностях, дружбе с не менее легендарными альпинистами и о многом другом. Читайте далее...
Три отчаянно смелых эстонских туриста попали в опасную ситуацию в Австрии
Вчера вечером в Австрии три туриста родом из Эстонии попали в горах в опасную ситуацию, когда спускались со скалы, не имея достаточного снаряжения. Читайте далее...
В Подмосковье самолет упал в карьер, есть погибшие
В подмосковном Серпухове в карьер упал легкомоторный самолет, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе в областном главке МЧС. Читайте далее...
На спортивных соревнованиях в Кырвемаа умер участник
В ходе спортивных соревнованиях xDream в Кырвемаа умер участник. Читайте далее...
У малышки с очень редким заболеванием есть надежда на излечение
В конце марта издание Järva Teataja писало о страдающей редким видом нарушения обмена веществ - синдромом Санфилиппо - четырехлетней Рахель-Рийки, которой эстонские врачи не обещают долгих лет жизни. Родители малышки не сдались и начали изучать возможности лечения за границей. Теперь Ракель прошла лечение, и есть надежда на ее поправку. Читайте далее...
США готовятся к деловому визиту президента Украины Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский совершит деловой визит в США. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер на брифинге в Киеве в субботу, 27 июля. По его словам, Вашингтон готовится к визиту, но его точная дата пока не определена. Читайте далее...
На завтра синоптики обещают до 33 градусов тепла
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха ночью 16-21 градус тепла. Читайте далее...
Метаноловый завод стоимостью в миллиард евро ищет себе место в Эстонии
Волость Ляэне-Харью на этой неделе инициировала спецпланировку и стратегическую оценку влияния на окружающую среду крупного завода по производству метанола, который планируется построить в этом регионе. Читайте далее...