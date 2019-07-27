Картина дня: загоревшийся автобус, жертвы GHB, смертельная авария, и массовые задержания в Москве

Проклятие "колпачков": Жертвы ничего не чувствуют, не помнят и не получают помощи

"Проснулась в больнице". "Обнаружила на руках, шее и бедрах кровоподтеки. Половые органы опухли и болели". "Я не могла пошевелиться. Я ничего не чувствовала". Так описывают три девушки свои ощущения, причиной которых, с большой вероятностью, стал напиток GHB, известный также как "наркотик изнасилований" или "колпачки". Читать далее...

На Чудском озере пропал, а затем был найден четырехлетний мальчик

Полиция разыскивала четырехлетнего Михкеля-Маттиаса на пляже Каукси у Чудского озера в Ида-Вирумаа. Спустя пару часов мальчик был найден, с ним все в порядке. Читать далее...

На пярнуском пляже сегодня яблоку негде упасть

Сегодня в жаркий летний день на пярнуском плаже несколько раз терялись дети, но все они были найдены. А морские полицейские Департамента полиции и погранохраны нашли унесенного далеко от берега надувного розового фламинго. Читать далее...

В Йыгевамаа загорелся автобус с 33 пассажирами

На 85-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга в селе Рускавере волости Муствеэ Йыгеваского уезда сегодня загорелся автобус. К счастью, никто из пассажиров автобуса не пострадал. Читать далее...

В Ляэнемаа в тяжелой аварии погиб 71-летний мужчина

Сегодня в 14.22 произошла тяжелая авария в Ляэнемаа, в ходе которой столкнулись два автомобиля, затем одна из машин врезалась в дом, находившийся на обочине дороги. Читайте далее...

Митинг у здания московской мэрии за свободные выборы начался с массовых задержаний

За участие в несогласованной акции оппозиции в центре Москвы задержаны 295 человек, сообщает пресс-служба главного управления МВД по столице. Митинг проходит возле здания мэрии. Читайте далее...

Бывшие министры собираются приватизировать дочернюю фирму Nordica

Председатель экономической комиссии Рийгикогу Свен Сестер считает, что пришло время приватизировать фирму Regional Jet, поскольку она больше не выполняет свою первоначальную цель поддержки материнской компании Nordica в обслуживании прямых рейсов в Таллинн. Читайте далее...

Галерея: BMW врезался в дерево, водитель и пассажир выпрыгнули из машины

В субботу около трех часов ночи на Рижском шоссе в Вильянди, недалеко от магазина Selver в Мяннимяэ, BMW врезался в дерево. Как объяснил находившийся на месте происшествия сотрудник Sakala Кенно Соо, во время езды открылись подушки безопасности, и водитель с пассажиром выпрыгнули из автомобиля. Машина врезалась в дерево. Читайте далее...

Казино, которым управляет Урве Пало, задыхается от убытков

Урве Пало, которая весной этого года окончила все счеты с политикой, в июне начала работать генеральным директором OÜ Novoloto, члена ведущей в мире группы игровых технологий Novomatic AG. Уже последние семь экономических лет компания завершает с приличным убытком. Читайте далее...

Резко подскочившие весной продажи бензина Euro 98 стабилизировались