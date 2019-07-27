Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними разговаривать

Как пишет The Sun, на которую ссылается News.ru, соседям пары по респектабельному району Лондона запретили даже заговаривать с королевской четой. Также недопустимо гладить их собак, класть письма и другие предметы в почтовый ящик, просить Гарри и Меган показать сына Арчи или навязываться в няни для их ребёнка.

Им дозволено только произнести «Доброе утро» или другое приветствие, но только в случае, если принц или его супруга сами обратятся к ним. Как только инструкция попала в СМИ, во дворце от неё открестились, заявив, что её придумали сами чиновники, без ведома Гарри и Меган.