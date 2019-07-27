Пропавший на Чудском озере четырехлетний мальчик найден
Полиция разыскивала четырехлетнего Михкеля-Маттиаса на пляже Каукси у Чудского озера в Ида-Вирумаа. Спустя пару часов мальчик был найден, с ним все в порядке.
«Спасибо всем, кто помог с поиском. Ребенка заметили на пляже и немедленно сообщили в полицию. Я напоминаю всем следить за своими детьми везде. К счастью, на этот раз все закончилось хорошо, но и ребенок, и родители успели испугаться», - добавил начальник отделения полиции Йыхви Сергей Маточкин.
Сегодня в 15:30 полиция сообщила, что на пляже Каукси у Чудского озера пропал четырехлетний мальчик.
Мальчика искали полиция и волонтеры на пляже и в этом районе .