Пропавший на Чудском озере четырехлетний мальчик найден

«Спасибо всем, кто помог с поиском. Ребенка заметили на пляже и немедленно сообщили в полицию. Я напоминаю всем следить за своими детьми везде. К счастью, на этот раз все закончилось хорошо, но и ребенок, и родители успели испугаться», - добавил начальник отделения полиции Йыхви Сергей Маточкин.