Сб, 27.07.2019
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  • Пропавший на Чудском озере четырехлетний мальчик найден

Пропавший на Чудском озере четырехлетний мальчик найден
Обновлено в 17:30!

Пропавший Михкель-Маттиас.

ФОТО: Erakogu

Полиция разыскивала четырехлетнего Михкеля-Маттиаса на пляже Каукси у Чудского озера в Ида-Вирумаа. Спустя пару часов мальчик был найден, с ним все в порядке. 

«Спасибо всем, кто помог с поиском. Ребенка заметили на пляже и немедленно сообщили в полицию. Я напоминаю всем следить за своими детьми везде. К счастью, на этот раз все закончилось хорошо, но и ребенок, и родители успели испугаться», - добавил начальник отделения полиции Йыхви Сергей Маточкин.

Сегодня в 15:30 полиция сообщила, что на пляже Каукси у Чудского озера пропал четырехлетний мальчик. 

Мальчика искали полиция и волонтеры на пляже и в этом районе . 

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