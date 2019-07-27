Почему некогда уважаемой в Германии профессии мясника грозит смерть

По всей стране набор в программы подготовки мясников (три года практики и теоретических занятий) значительно сократился.

Если в 1999 году количество учеников превышало 10000, то в 2017-м оно упало до немногим более 3000 (данные DFV).

Набор на курсы продавцов мясопродуктов (те же три года обучения) сократился еще больше - с почти 14000 в 1999-м до менее чем 3 700 в 2017-м.

"Нам не хватает не только мясников, но и продавцов мяса", - говорит Клаус Герлах, директор Берлинской гильдии мясников.

И столица страдает от этого больше всех. В июле прошлого года Берлинская гильдия мясников объявила, что закрывает свою программу обучения при единственном в городе техническом колледже мясного дела.

"Когда этот колледж открылся 24 года назад, у нас было 1250 студентов из Берлина и из федеральной земли Бранденбург, - рассказывает Герлах. - В прошлом году их было всего 145 человек".

Обучающиеся как мясному делу, так и будущие продавцы могут одновременно продолжать работать в магазинах Берлина, говорит Герлах. Но для теоретических занятий им приходится ехать за 200 км, в технический колледж Лейпцига.

Новый подход

Как же привлечь больше учеников? Герлах говорит, что частичный ответ - лучшая оплата и улучшение условий труда.

Студенты-стажеры в Берлине зарабатывают максимум 700 евро в месяц (размер оплаты установлен местным профсоюзом), а их коллеги в других регионах страны - более 1000 евро в месяц.

"Нам нужно помнить, что они - не простые подмастерья, - подчеркивает Герлах. - Они - будущее нашего ремесла".

Однако для того, чтобы не дать погибнуть традиционным мясным лавкам, требуется нечто большее, чем финансовая поддержка.

Как считает Хендрик Хаазе, защитник здорового питания и соучредитель берлинского мясного магазина Kumpel & Keule, нужен совершенно иной пиар-подход.

"Сегодня люди более образованны, - говорит он. - Они задают много вопросов о еде. Нормально ли это - есть мясо? Какое воздействие это оказывает на перемены в климате? Где выращивались эти животные?"

По его словам, если вы умеете поддерживать дискуссии на такие темы и вести их разумно, то это поможет сохранить традиции профессии мясников в обществе, которое все больше склонно исключать мясо из своего рациона.

Приспособиться к современному миру

Хаазе, которому 35, - консультант по связям с общественностью и дизайнер по профессии. В 2015 году, вместе с профессиональным мясником Йоргом Фёрстера, которому 31 год, он открыл Kumpel & Keule в колоритном берлинском районе Кройцберг.

С самого начала в основе бизнес-модели была прозрачность - причем не только в смысле происхождения мяса, но и в совершенно прямом смысле: Фёрстера и другие работники нарезают мясо и набивают колбасы за стеклянной витриной, давая всем желающим возможность увидеть, как всё происходит.

"Люди устали от скандалов и мяса из супермаркетов, - говорит Хаазе. - Они хотят тратить деньги на доброкачественную еду и ищут ее там, где есть прямая связь "ферма - прилавок".

Мясникам необходимо найти способы привнести открытость такого рода в свой бизнес, убежден он.

Соцсети, краткосрочные курсы обучения и другие формы обращения напрямую к публике не только привлекают покупателей, но и вызывают интерес к профессии.

Но если немецкие мясники не смогут приспособиться, традиции, насчитывающие сотни лет, могут быть утрачены.