Проклятие "колпачков": Жертвы ничего не чувствуют, не помнят и не получают помощи

Но худшее было впереди: в компании стал распространяться слух, что Пийа - девочка легкого поведения, согласная переспать с любым на вечеринке. Пережить это было трудно. "Я начала прогуливать школу, мои привычки в питании поменялись, я много плакала и чувствовала, что сама виновата в случившемся. Помню, что через несколько месяцев решила пройти пешком из города километров на десять и повеситься в лесу. Несколько часов простояла под деревом и пыталась привязать шарф на ветку. Дома призналась матери, что мне нужна помощь, но рассказать об изнасиловании по-прежнему не решилась".

После диагноза "депрессия" новый шок последовал несколько лет спустя, когда спутник жизни Пийи на вечеринке услышал, что Пийа якобы спала с его друзьями - теми самыми парнями, с которыми она тогда отправилась кататься. "Впервые я осознала возможность того, что тем вечером меня мог изнасиловать не один человек, а несколько. Помню, что меня вырвало, когда я услышала об этом. Тогда то я впервые рассказала об этом маме. Я словно пережила изнасилование заново", - говорит Пийа.

GHB распространяется в таких пробирках-"колпачках". ФОТО: Пеэтер Ланговиц

Говоря о случившемся, она подчеркивает, что жертва изнасилования никогда не должна оставаться наедине со своей бедой. Она надеется, что люди, которые по долгу службы соприкасаются с жертвами, осознают свою ответственность и могут отнестись к произошедшему с крайней серьезностью, поскольку нуждающиеся в помощи люди боятся выставить себя в дураках.

"Жертву надо посредством всех каналов информировать о том, что она не виновата. Несовершеннолетние должны понимать, что в случае преступлений сексуального характера они не будут наказаны за употребление алкоголя или других запрещенных веществ. Только так жертвы осмелятся обращаться в полицию", - считает Пийа.

Писатель Сассь Хенно, ставший в последнее время сторонником борьбы против "колпачков", сказал, что любая женщина от своих подруг знает кого-то, кого против его воли одурманили, но зачастую этот человек не решился обратиться в полицию, потому что у стражей порядка дурная репутация. Несколько жертв писали Хенно, как столкнулись с нечеловечным, издевательским или глупым отношением полицейских. Он привел в пример одну жертву насилия из Вильянди, которой полицейский сказал, что если девушка не в состоянии ничего вспомнить, он начнет говорить с ее одноклассниками.

"Сейчас таких глупых полицейских, конечно, меньше, но репутация тянется за счет случаев прошлых лет", - объяснил Хенно.

При этом писатель отметил,что бывают и очень хорошие чиновники, но отдельные случаи портят весь имидж органов правопорядка.