Проклятие "колпачков": Жертвы ничего не чувствуют, не помнят и не получают помощи

- Три жертвы "колпачков" - ни одного виновного
- Полиция и больницы разводят руками и переводят стрелки
- Жертвы не получают помощи, травма остается на всю жизнь
"Проснулась в больнице". "Обнаружила на руках, шее и бедрах кровоподтеки. Половые органы опухли и болели". "Я не могла пошевелиться. Я ничего не чувствовала". Так описывают три девушки свои ощущения, причиной которых, с большой вероятностью, стал напиток GHB, известный также как "наркотик изнасилований" или "колпачки", пишет Postimees.
Ни в одном из этих случаев преступник не был установлен. Как и в случае других преступлений сексуального характера, обращению в полицию жертв сексуального насилия с применением GHB зачастую препятствуют стыд и боязнь того, что доказать ничего не удастся. Расследование затрудняется и отфутболиванием пострадавших между системами здравоохранения и охраны правопорядка: полиция советует жертвам изнасилований сдавать анализы в больнице, а больницы зачастую направляют потерпевших обратно в полицию для дачи показаний.
Журналисты Sakala несколько недель общались с целым рядом представителей полиции и больниц, чтобы выяснить, что именно нужно делать для помощи жертвам "колпачков", но четкого ответа так и не добились. У одурманенной и выбитой из психологического равновесия жертвы, между тем, есть всего несколько часов, в течение которых можно точно установить наличие в организме GHB.
Уроженка Вильянди 19-летняя Мари (все представленные в истории имена изменены - ред.) стала жертвой "колпачков" в октябре прошлого года в Тарту. Она в составе большой компании собиралась в ночной клуб. В доме одной из подруг был устроен "разогрев" перед походом в клуб, Мари выпила пару напитков, и после этого ничего не помнит. Знакомые сообщили полиции, что, выйдя из машины, Мари пропала и ее не смогли найти.
На следующее утро девушка очнулась в тартуской больнице, в ее крови обнаружили GHB, и полиция уже занималась расследованием случившегося. Были опрошены друзья девушки, полиция попыталась просмотреть видеозаписи, но это ни к чему не привело.
Мари сказала, что часто слышала истории о том, как кому-то добавляли в напиток "колпачки", а главный урок здесь таков: не стоит доверять людям, с которыми вместе находишься на вечеринке.
Хотя о GHB открыто говорят все чаще в последнее время, это отнюдь не новинка. Десять лет назад в Вильянди Пийа отправилась кататься со знакомыми мальчиками, проводить время в компании которых ей казалось "круто". Девушке предложили коктейль. Проснулась она утром в каком-то деревенском доме, в одежде, без каких-либо воспоминаний о прошлом вечере. Пийа знала по опыту, что из-за одного только алкоголя так не бывает - какие-то обрывки воспоминаний оставались бы.
В тот же день, отправляясь в душ, Пийа заметила кровоподтеки на руках, бедрах и шее. "Половые органы опухли и болели. Поход в туалет вызвал боль. Я попыталась начать собирать картинку воедино, позвонила людям и стала выяснять, кто оставался в доме со мной. У меня было чувство, что мне чего-то недоговаривают, парни только разводили демагогию".
Подать заявление в полицию девушка не решилась. Прежде всего, она не хотела огорчать свою мать тем, что пропустила школу. Во-вторых, был страх, что ее саму накажут за употребление алкоголя - ведь она несовершеннолетняя. "Решающим был тот факт, что я действительно ничего не помнила. Показалось глупым идти в полицию давать показания о том, чего я сама не знаю", - вспоминает Пийа.
Но худшее было впереди: в компании стал распространяться слух, что Пийа - девочка легкого поведения, согласная переспать с любым на вечеринке. Пережить это было трудно. "Я начала прогуливать школу, мои привычки в питании поменялись, я много плакала и чувствовала, что сама виновата в случившемся. Помню, что через несколько месяцев решила пройти пешком из города километров на десять и повеситься в лесу. Несколько часов простояла под деревом и пыталась привязать шарф на ветку. Дома призналась матери, что мне нужна помощь, но рассказать об изнасиловании по-прежнему не решилась".
После диагноза "депрессия" новый шок последовал несколько лет спустя, когда спутник жизни Пийи на вечеринке услышал, что Пийа якобы спала с его друзьями - теми самыми парнями, с которыми она тогда отправилась кататься. "Впервые я осознала возможность того, что тем вечером меня мог изнасиловать не один человек, а несколько. Помню, что меня вырвало, когда я услышала об этом. Тогда то я впервые рассказала об этом маме. Я словно пережила изнасилование заново", - говорит Пийа.
Говоря о случившемся, она подчеркивает, что жертва изнасилования никогда не должна оставаться наедине со своей бедой. Она надеется, что люди, которые по долгу службы соприкасаются с жертвами, осознают свою ответственность и могут отнестись к произошедшему с крайней серьезностью, поскольку нуждающиеся в помощи люди боятся выставить себя в дураках.
"Жертву надо посредством всех каналов информировать о том, что она не виновата. Несовершеннолетние должны понимать, что в случае преступлений сексуального характера они не будут наказаны за употребление алкоголя или других запрещенных веществ. Только так жертвы осмелятся обращаться в полицию", - считает Пийа.
Писатель Сассь Хенно, ставший в последнее время сторонником борьбы против "колпачков", сказал, что любая женщина от своих подруг знает кого-то, кого против его воли одурманили, но зачастую этот человек не решился обратиться в полицию, потому что у стражей порядка дурная репутация. Несколько жертв писали Хенно, как столкнулись с нечеловечным, издевательским или глупым отношением полицейских. Он привел в пример одну жертву насилия из Вильянди, которой полицейский сказал, что если девушка не в состоянии ничего вспомнить, он начнет говорить с ее одноклассниками.
"Сейчас таких глупых полицейских, конечно, меньше, но репутация тянется за счет случаев прошлых лет", - объяснил Хенно.
При этом писатель отметил,что бывают и очень хорошие чиновники, но отдельные случаи портят весь имидж органов правопорядка.
Официальная статистика, впрочем, не подтверждает описываемую Хенно эпидемию GHB. По данным полиции, в прошлом году им поступило полсотни сообщений, связанных с подозрением на одурманивание. В этом году таких случаев было около тридцати, но ни в одном из них не было установлено, что человеку против его воли дали GHB или другое наркотическое вещество.
По словам ведущего чиновника Департамента полиции и погранохраны Андреса Кирсинга, большинство сообщений о случаях одурманивания связаны с ситуациями, когда девушке, употребившей алкоголь в ночном клубе, стало плохо и она сама или охранник вызвали скорую помощь. "Также бывают сообщения, что человек проснулся после вечеринки и обнаружил, что у него пропали личные вещи и большая сумма денег с банковского счета, но он не помнит ничего о случившемся".
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что хотя полиция не исключает, что в увеселительных заведениях могут встречаться люди с недобрыми намерениями, подмешивающие в коктейли "колпачки", такие случаи, скорее, являются единичными.
По заверению Андреса Кирсинга, полиция относится к сообщениям об одурманивании со всей серьезностью и основательно проверяет предоставленную пострадавшими информацию. "Важнее всего, чтобы человек в случае подозрений при первой возможности сдал анализ, что в общем случае делается в больнице", - сказал Кирсинг.
В описанном выше случае с Мари криминальное производство не было начато, хотя в организме девушки были выявлены следы GHB. Однако полиция не нашла подтверждений того, что наркотик девушке дали вопреки ее желанию.
"Из записей охранных камер и показаний свидетелей не было найдено ни одного указания на то, что кто-то одурманил девушку против ее воли или что она стала жертвой другого преступления", - объяснил ведущий следователь полицейского участка Тарту Калле Валль.