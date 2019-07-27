Планирующая выход на эстонский рынок сеть Lidl наслаждается успехом в Литве

Литовская дочерная фирма немецкой торговой сети Lidl, в ближайшем будущем планирующей выход на рынок Эстонии, в прошлом финансовом году, который начинается в марте и заканчивается в феврале следующего года, довела оборот до 368 млн евро – это на 23,5% больше, чем за прошлый финансовый год.