Планирующая выход на эстонский рынок сеть Lidl наслаждается успехом в Литве

Литовская дочерная фирма немецкой торговой сети Lidl, в ближайшем будущем планирующей выход на рынок Эстонии, в прошлом финансовом году, который начинается в марте и заканчивается в феврале следующего года, довела оборот до 368 млн евро – это на 23,5% больше, чем за прошлый финансовый год.
Чистая прибыль компании составила 13,8 млн евро – в 4,1 раза больше, чем в 2017-2018 финансовом году, сообщает Lidl.
Сейчас в Литве действует 44 магазина Lidl. За прошлый финансовый год компания открыла 7 новых магазинов и инвестировала 39 млн евро. Первые 15 магазинов Lidl в Литве были открыты в начале июня 2016 года.
По данным BNS, сейчас сеть развивает более 10 проектов в Литве. Сеть также активно ищет территории для расширения не только в крупных, но и в небольших городах.
Сеть Lidl планирует в ближайшие годы расшириться за счет Эстонии. Принадлежащая сети дочерняя фирма в Эстонии занимается поиском руководителей магазинов Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве.