Галерея: на Синимяэ почтили память павших в сражениях 1944 года

Была проведена поминальная служба, участники возложили венки к мемориальным камням. Из членов Рийгикогу в возложении венков участвовали член партии Isama Тармо Круузимяэ и члены EKRE Анти Пооламетс и Руубен Каалеп.

"Битва при Синимяэ была самым кровопролитным сражением, когда-либо имевшим место на территории Эстонии. В результате битвы было остановлено советское наступление с целью завоевания всей Эстонии", - сообщает о сражениях, длившихся с 26 июля по 10 августа 1944 года, эстонская версия сайта Wikipedia.

