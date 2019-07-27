Сб, 27.07.2019
Мы очень много слышали о том, как репутации Эстонии навредило участие EKRE в коалиции. Это полная ерунда по сравнению с тем, что сделало Эстонии отмывание денег. Мартин Хельме

Галерея: на Синимяэ почтили память павших в сражениях 1944 года

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В субботу утром в местечке Синимяэ Ида-Вируского уезда состоялось поминальное мероприятие, посвященное оборонительным сражениям 1944 года. 

Была проведена поминальная служба, участники возложили венки к мемориальным камням. Из членов Рийгикогу в возложении венков участвовали член партии Isama Тармо Круузимяэ и члены EKRE Анти Пооламетс и Руубен Каалеп.

"Битва при Синимяэ была самым кровопролитным сражением, когда-либо имевшим место на территории Эстонии. В результате битвы было остановлено советское наступление с целью завоевания всей Эстонии", - сообщает о сражениях, длившихся с 26 июля по 10 августа 1944 года, эстонская версия сайта Wikipedia.

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