Репортаж из Зазеркалья

Немного к истории болезни. Очередной виток конфликтных отношений между власть имущими и несистемной оппозицией, существование которой толком и не признается вовсе, начался на почве массовых манипуляций печально известного ведомства госпожи Памфиловой (вот как угадали Ильф и Петров с именем для своей Людоедки, знавшей всего 30 слов) с подписными листами так называемых независимых депутатов. Московские власти, привыкшие к идеально управляемой городской думе оказались перед лицом того, что этих опасных кандидатов было готово поддержать большое количество людей – некоторые приносили значительно больше сокровенных 5 тысяч подписей. Естественно, наиболее реакционные кандидаты были отправлены гулять по известному адресу. Ну и те, чьи подписи, были признаны несуществующими вышли на улицы по призыву господина Навального, которого, логично, свинтили за день до праздничных танцев.

Говорить о том, что та небольшая масса независимых кандидатов могла совершить какой-то определенный сдвиг в векторе законотворчества городской думы, разумеется бессмысленно. Здесь власть, действительно имеющая поддержку примерно 45-55 процентов электората в Москве и до 70 процентов за ее пределами просто перестраховывается, опасаясь, что эти кандидаты могут поймать аппетит в процессе игры, набрать политических очков и начать претендовать на нечто большее. А это уже достаточно опасно, поскольку давно потерявших связь между головой и руками представителей высшего политического света РФ следует начинать лечить от хронической паранойи. Чем старше становится бабушка, тем реже она соглашается с тем, что действительно ходит под себя во сне. Здесь то же самое – чем старше власть, тем больше в ее действиях маразма. Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается, доказательством тому является совершенно анекдотичная ссора с Грузией и демонстрация силы в виде салютов к годовщине оккупации европейских городов, которую все еще помпезно называют «освобождением».

Между тем, в момент написания этих строк, в Москве продолжается стихийное передвижение толпы по центру. Власти уже успели перекрыть Арбат (фото прилагается), Тверскую. На территорию у метро «Пушкинская» уже пригнали внутренние войска. В метро активно ловят и проверяют паспорта у всех выглядящих молодо и относительно дерзко. То есть если персонаж вполне себе тянет на сетевого хомячка – он должен быть готов к задержке до получаса, даже если до этого момента его политическая позиция болталась где-то в районе полного безразличия. Уже очевидно, что некоторые свидетели сегодняшних событий ночевать дома не станут (в частности прямо сейчас к автору этого репортажа едет один товарищ из стана Навального, чтобы переночевать не дома). Тех кого задержали начали отпускать без протокола и они снова возвращаются к выступлениям. Конкретно сейчас основное место событий – Трубная площадь. А СМИ продолжают молчать. Студия Навального и Телеканал Дождь уже заняты полицией. Работа телеканала онлайн приостановлена. Так действует власть, хотя в действительности это действия достойные полноценных оккупантов. Основной аргумент, благодаря которому власть в России держится на плаву – это «будет как на Украине», «будет как в 90-е». Ценная мантра, учитывая, что поколение пережившее конец 80-х и 90-е определенно воспринимает тот период как нечто устрашающее. Вот на этой риторике и основывается сейчас путинский режим. Пусть не такой кровожадный как сталинский, зато достойный прогрессирующего маразма позднего Брежнева.

Во всем этом безумном потоке лжи вспоминается недавний сериал «Чернобыль». Там тоже на определенное время страна разделилась на две части, одна из которых делала вид, что второй не существует. Чем все это закончилось?

Да, она утонула. Вопрос только в том, сколько нам тут еще мучиться до момента этого погружения. Правда, сегодня в новостях мелькала информация о погружении Самого в батискафе на дне моря. Напомню, в центре Москвы сегодня оказалось около 15-20 тысяч человек, которые бы согласились поменять местами этот «Батискаф» с печально известным «Лошариком». Настроения внутри российского кокона сейчас именно такие.