Двое американских туристов убили полицейского в Риме

Полицейский, 35-летний Марио Черчелло Рега, был зарезан вчера утром, когда пытался арестовать по подозрению в краже двух неизвестных.

По словам итальянского исследователя, все началось после того, как двое 19-летних американских туристов украли у торговца наркотиками сумку с мобильным телефоном. Кража произошла в центре Рима после того, как торговец, который должен был продать им кокаин, продал под видом наркотика некий другой порошок.

Как сообщает CBS News, американцы потребовали от наркоторговца 100 евро и один грамм кокаин в обмен на возвращение сумки. Наркоторговец вызвал полицию. И вот в момент, когда на место происшествия прибыл офицер Марио Черчелло Рега, началась драка, во время которой один из юношей нанес ему восемь ножевых ранений. Полицейский скончался от ран в больнице.

Благодаря записям с расположенных неподалеку камер видеонаблюдения и свидетельств очевидцев, полиция достаточно быстро вышла на след преступников. Американцы проживали в отеле в центре Рима, рядом с местом убийства, и уже готовились покинуть страну. Проведя обыск их гостиничного номера, полицейские обнаружили длинный нож, которым был убит полицейский, и одежду, в которую молодые люди были одеты в момент убийства.

Во время допроса оба американца признались в совершенном убийстве. Имена преступников прокуратура не раскрыла в интересах следствия. Однако государственный телеканал RAI позже сообщил, что подозреваемые - 19-летние уроженцы Сан-Франциско Гебриэл Кристиан Натале Хьорт и Финнеган Ли Элдер.