Жара продлится недолго, на следующей неделе резко похолодает

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода или переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер восточный и северо-восточный, 3-9, на северном побережье порывами до 14 м/сек, к утру ослабеет. Температура воздуха 10-17, местами до 20 градусов тепла. Днем малооблачная погода или переменная облачность. Утром местами кратковременные дожди. . Ветер переменных направлений 1-7 м/сек. Температура воздуха 18-22, местами до 24 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер северо-восточный и северный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 9-15, на западном побережье местами 17 градусов тепла. Днем сохранится переменная облачность, утром по многим регионам возможны кратковременные дожди. Ветер северо-восточный и северный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 14-19 градусов тепла.