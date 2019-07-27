Фото: водопад Валасте пересох из-за жары

Водопад Валасте и питающий его ручей Валасте, видимо, по причине сухой жаркой погоды пересохли. Однако число туристов из-за этого не уменьшилось, пишет Postimees.
В конце прошлого года возле реки Валасте была вновь открыта лестница со смотровой платформой, откуда можно любоваться водопадом. Также была открыта дорога, ведущая на морской пляж. В эту субботу как на лестнице, так и на дороге было весьма людно, и никого не смущал тот факт, что в месте, где должна находиться река, вниз в сторону моря не стекает ни капли воды.
Предыдущую смотровую платформу и лестницу закрыли в 2010 году по соображениям безопасности. На сегодняшний день открыты две лестницы, которые являются частью полуторакилометровой пешей тропы, идущей вдоль моря и через лес.
Водопад Валасте является самым высоким водопадом в странах Балтии.