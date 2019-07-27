Фото: водопад Валасте пересох из-за жары

В конце прошлого года возле реки Валасте была вновь открыта лестница со смотровой платформой, откуда можно любоваться водопадом. Также была открыта дорога, ведущая на морской пляж. В эту субботу как на лестнице, так и на дороге было весьма людно, и никого не смущал тот факт, что в месте, где должна находиться река, вниз в сторону моря не стекает ни капли воды.