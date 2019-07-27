Фото: парад пожарных собрал 130 спасательных машин

Пожарная служба Ярва-Яани отмечает сегодня 120-летие. Юбилейную дату было решено отпраздновать крупномасштабно, пишет Postimees.
Пожарные Ярва-Яани по этому случаю провели парад техники, на который пригласили коллег со всей Эстонии.
На начавшийся в воскресный полдень парад со всей страны съехались 130 пожарных машин. В их числе были и такие, чьи лучшие дни миновали несколько десятилетий назад: сейчас эта старая техника стоит обычно в укромном месте, доживая свой век. Были на параде и машины которые в ежедневном режиме выезжают на помощь людям.
Многие зрители во время парада спрашивали у пожарных, будет ли кому тушить пожар, если таковой возникнет прямо сейчас. Спасатели заверили, что в пожарных командах осталась необходимая на случай экстренного реагирования техника.
Организатор мероприятия Туве Кярнер сказал, что поскольку отмечается 120-летний юбилей, задачей было созвать в Ярва-Яани 120 машин, но все удалось даже лучше и спасательной техники приехало на десять единиц больше.