Фото: парад пожарных собрал 130 спасательных машин

Пожарные Ярва-Яани по этому случаю провели парад техники, на который пригласили коллег со всей Эстонии.

На начавшийся в воскресный полдень парад со всей страны съехались 130 пожарных машин. В их числе были и такие, чьи лучшие дни миновали несколько десятилетий назад: сейчас эта старая техника стоит обычно в укромном месте, доживая свой век. Были на параде и машины которые в ежедневном режиме выезжают на помощь людям.

Многие зрители во время парада спрашивали у пожарных, будет ли кому тушить пожар, если таковой возникнет прямо сейчас. Спасатели заверили, что в пожарных командах осталась необходимая на случай экстренного реагирования техника.

