Фото и видео: в Йыгевамаа загорелся автобус с 33 пассажирами
На 85-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга в селе Рускавере волости Муствеэ Йыгеваского уезда сегодня загорелся автобус. К счастью, никто из пассажиров автобуса не пострадал.
Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра сказал Postimees, что у автобуса, который ехал из Йыхви в направлении Тарту, загорелся мотор.
От огня пострадала передняя часть автобуса. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание.
Находившиеся в автобусе 33 пассажира и водитель в происшествии не пострадали. Отправленный на замену автобус отвез их дальше в Тарту.
На время работы спасателей движение по шоссе было перекрыто.
По словам пресс-секретаря спасательного центра, загоревшийся автобус не был маршрутным.