Сб, 27.07.2019
Мы очень много слышали о том, как репутации Эстонии навредило участие EKRE в коалиции. Это полная ерунда по сравнению с тем, что сделало Эстонии отмывание денег. Мартин Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото и видео: в Йыгевамаа загорелся автобус с 33 пассажирами

Фото и видео: в Йыгевамаа загорелся автобус с 33 пассажирами
Дополнено в 22.24

На 85-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга в селе Рускавере волости Муствеэ Йыгеваского уезда сегодня  загорелся автобус. К счастью, никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра сказал Postimees, что у автобуса, который ехал из Йыхви в направлении Тарту, загорелся мотор.

От огня пострадала передняя часть автобуса. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание.

Находившиеся в автобусе 33 пассажира и водитель в происшествии не пострадали. Отправленный на замену автобус отвез их дальше в Тарту.

На время работы спасателей движение по шоссе было перекрыто.

По словам пресс-секретаря спасательного центра, загоревшийся автобус не был маршрутным.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ