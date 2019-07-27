Фото и видео: в Йыгевамаа загорелся автобус с 33 пассажирами

Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра сказал Postimees, что у автобуса, который ехал из Йыхви в направлении Тарту, загорелся мотор.

От огня пострадала передняя часть автобуса. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание.

Находившиеся в автобусе 33 пассажира и водитель в происшествии не пострадали. Отправленный на замену автобус отвез их дальше в Тарту.

На время работы спасателей движение по шоссе было перекрыто.