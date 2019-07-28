Уже третья смерть за субботу: в канале Анне утонул мужчина

В 19.28 в месте купания на канале Анне был обнаружен в воде 62-летний мужчина, береговые спасатели и работники скорой помощи приложили все усилия для оживления, но оживить его не удалось.

За субботу это уже третий утонувший человек старше 50 лет. В пятницу на Сааремаа в пруду утонула 50-летняя женщина.

В ночь на субботу в 03.40 в пруду около спортивного центра Kõrvemaa деревни Пиллапалу волости Анья в Харьюмаа утонул 57-летний мужчина. В этот же день вечером в 19.20 в озере Вяйке-Каряэри обнаружили утонувшим 51-летнего мужчину.

В пятницу в 13.07 на Сааремаа в пруду деревни Вяйке-Ула подняли из воды утонувшую 50-летнюю женщину.

В этом году в Эстонии утонули уже 28 человек, 16 из них в возрасте 50 лет и старше. В прошлом году за тот же период утонули 27 человек, 17 из них были в возрасте 50 лет и старше.