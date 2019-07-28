Уже третья смерть за субботу: в канале Анне утонул мужчина

В субботу вечером в канале Анне утонул человек, сообщили BNS из спасательного департамента.
В 19.28 в месте купания на канале Анне был обнаружен в воде 62-летний мужчина, береговые спасатели и работники скорой помощи приложили все усилия для оживления, но оживить его не удалось.
За субботу это уже третий утонувший человек старше 50 лет. В пятницу на Сааремаа в пруду утонула 50-летняя женщина.
В ночь на субботу в 03.40 в пруду около спортивного центра Kõrvemaa деревни Пиллапалу волости Анья в Харьюмаа утонул 57-летний мужчина. В этот же день вечером в 19.20 в озере Вяйке-Каряэри обнаружили утонувшим 51-летнего мужчину.
В пятницу в 13.07 на Сааремаа в пруду деревни Вяйке-Ула подняли из воды утонувшую 50-летнюю женщину.
В этом году в Эстонии утонули уже 28 человек, 16 из них в возрасте 50 лет и старше. В прошлом году за тот же период утонули 27 человек, 17 из них были в возрасте 50 лет и старше.
Спасательный департамент напоминает, что отправляясь в жаркую погоду купаться опасно для жизни переоценивать состояние здоровья и свою физическую форму. Людям в возрасте надежнее купаться неподалеку от берега вместе с приятелями и поддерживая с ними контакт. Тонущий человек как правило голоса не подает, поскольку все его силы уходят на то, чтобы удержаться на поверхности. Тонущего человека видно по тому, как он рывками уходит под воду и снова появляется на поверхности, судорожно хватая воздух.