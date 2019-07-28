Северная Корея отпустила задержанное российское судно

«В 16.00 (время местное) капитан В.Л. Веревка был проинформирован корейской стороной об освобождении, в 19.30 судно отошло от причала порта Вонсан и взяло курс на Сокчо (Республика Корея), где два члена экипажа – граждане Южной Кореи – сойдут на берег», – сказано в сообщении дипмиссии.

Отмечается, что в настоящее время продолжается выяснение обстоятельств задержания российского судна.

Ранее власти КНДР заявили, что экипаж и корабль должны вернуться на родину после проверки. Российский капитан корабля признал факт его захода в территориальные воды Северной Кореи.