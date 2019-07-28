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Звезда российского тенниса жестко осудил произошедшее на митинге в Москве

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Law enforcement officersÂ detainÂ a participant of a rally calling for opposition candidates to be registered for elections to MoscowÂ City Duma, the capital's regional parliament, inÂ Moscow,Â RussiaÂ July 27, 2019. REUTERS/Shamil Zhumatov TPX IMAGES OF THE DAY

ФОТО: SHAMIL ZHUMATOV / REUTERS

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поделился мнением об акции протеста в Москве, на которой было задержано более 1000 человек.

«Тверская сегодня нам всем (и мне в том числе) доказала вновь, что точка невозврата для нынешней власти России давно уже прошла!

Шансы у них только остаются для быстрого прыжка в батискаф и погружения на дно Балтийского, Черного и прочих морей. Россия скоро выздоровеет», – написал Кафельников в твиттере. 

Напомним, сегодня в Москве прошла несогласованная акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Кафельников также заявил, что будет на очередном митинге в Москве 3 августа, накануне апелляций в Центризбиркоме.

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