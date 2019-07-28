Звезда российского тенниса жестко осудил произошедшее на митинге в Москве

«Тверская сегодня нам всем (и мне в том числе) доказала вновь, что точка невозврата для нынешней власти России давно уже прошла!

Шансы у них только остаются для быстрого прыжка в батискаф и погружения на дно Балтийского, Черного и прочих морей. Россия скоро выздоровеет», – написал Кафельников в твиттере.

Напомним, сегодня в Москве прошла несогласованная акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.