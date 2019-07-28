Пироги в Ласнамяэ, монастырский день и рыболовная ярмарка: куда пойти сегодня?

Фестиваль пирогов в Ласнамяэ

Сегодня в Ласнамяэ пройдет второй Фестиваль пирогов, участие в котором примут как любители, так и профессионалы.

С 12 до 18 часов участники фестиваля продемонстрируют горожанам в ласнамяэском парке Паэ кулинарное мастерство, представив на суд публики свои оригинальные рецепты сладкой и несладкой выпечки. Также у гостей праздника будет возможность ознакомится с культурно-гастрономическим разнообразием района – на фестивале можно будет попробовать национальные блюда разных народов мира.

В течение всего дня будет проходить народное голосование, которое позволит выявить лучший пирог Ласнамяэ, а в конце мероприятия победителя будут ждать ценные призы от организаторов.

Помимо четырех с лишним десятков «вкусных» площадок, фестиваль предложит гостям развлекательную программу и обучающие мастер-классы. В 15 часов ребята из Ласнамяэского молодежного центра пригласят желающих принять участие в соревнованиях по подтягиванию и отжиманию, а некоммерческая организация «Ласнаидея» проведет увлекательную квест-игру по микрорайону Паэ.

Монастырский день в развалинах Пиритаского монастыря

В развалинах Пиритаского монастыря сегодня проходит масштабный монастырский день с захватывающей культурной программой и ярмаркой рукоделия и вещей повторного использования.

"Ярмарка откроется в 11 часов, программа монастырского дня начнется в 12 часов, ее будет вести актриса Гармен Табор. Программа дня разнообразная и очень интересная", – сообщил старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Можно будет познакомиться с традициями монастырского дня, получить удовольствие от музыки, принять участие в мнемоигре, посмотреть представление кукольного театра и спектакль "Игра маски".

Питательный суп на ярмарке предлагает Найскодукайтсе, меню пополнили местные кафе, можно будет насладиться и мороженым из козьего молока Jätsu домашнего приготовления. "Кроме того, Садовый клуб Пирита организует обмен растениями и благотворительную книжную продажу. MTÜ Aarete Laegas собирает пожертвования, одежду и предметы домашнего обихода в хорошем состоянии для помощи семьям, попавшим в затруднительное положение", – сказал Лийнат.

Большая рыболовная ярмарка на Певческом поле

На Певческом поле сегодня в Таллинне пройдет самая большая Рыболовная ярмарка.

Свои эксклюзивные изделия на ярмарке представят мастера приманок ручной работы, а специалисты рыболовной сферы проведут мастер классы и прочтут лекции.