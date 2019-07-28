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  • "Реал" был унижен в товарищеском матче, Зидан не пришел в раздевалку

"Реал" был унижен в товарищеском матче, Зидан не пришел в раздевалку

epa07580432 Real Madrid's head coach Zinedine Zidane speaks during a press conference at the club's Valdebebas sports city in Madrid, Spain, 18 May 2019. Real Madrid will face Real Betis in their Spanish La Liga soccer match on 19 May 2019. EPA/PACO CAMPOS

ФОТО: PACO CAMPOS / EPA

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не пришел в раздевалку команды после разгрома в матче International Champions Cup против «Атлетико» (3:7).

По информации sports.ru, Зидан сразу после игры отправился на пресс-конференцию, где ответил на вопросы журналистов, а оттуда ушел в клубный автобус. Он решил не заходить в раздевалку, хотя расстроенные игроки ждали его появления. Сообщается, что Зидан был очень зол после поражения от «Атлетико» и решил не накалять обстановку.

На пресс-конференции Зидан выразил уверенность в том, что «Реал» проведет успешный сезон.

"Реал" уже после первого тайма выстаочного амтча "горел" "Атлетико" 0:5, в перерыве Тибо Куртуа, провалившего встречу заменил Кейлор Навас, а капитан "Реала", СЕрхио Рамос после матча извинился перед болельщиками.

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