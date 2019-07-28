"Реал" был унижен в товарищеском матче, Зидан не пришел в раздевалку

По информации sports.ru, Зидан сразу после игры отправился на пресс-конференцию, где ответил на вопросы журналистов, а оттуда ушел в клубный автобус. Он решил не заходить в раздевалку, хотя расстроенные игроки ждали его появления. Сообщается, что Зидан был очень зол после поражения от «Атлетико» и решил не накалять обстановку.