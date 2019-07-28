БОЛЬШОЕ СРАВНЕНИЕ ЦЕН: где дешевле всего купить алкоголь?

"Утром 1 июля были изменены цены примерно на 300 наименований наиболее продаваемых товаров. Цены на остальные товары меняются в текущем режиме, в соответствии с тем, как товар по новой цене поставляется в магазины", - сказал представитель Super Alko Рихо Маурер, комментируя цены. По его словам, на сегодня новые цены действуют в отношении более чем 90% товаров.

Снижение цен на алкогольные напитки можно увидеть в большинстве магазинов Эстонии. Оно стало причиной роста объемов продаж.

"В специализированных магазинах Eesti Super Alko, Cityalko и Viinarannasta C&C в начале июля наблюдается заметный рост оборота по сравнению с июлем 2018 года", - отметил Маурер.

Ранее эту тенденцию Postimees подтвердили и розничные сети, по данным которых, особенно ходовым товаром стала водка самой дешевой ценовой категории.

Между тем, продажи алкоголя в Латвии не приостановились. "В магазинах Латвии мы можем заметить прежде всего приостановку роста, существенного снижения в первой половине июля по сравнению с 2018 годом пока не видно", - сказал Маурер.