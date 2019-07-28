БОЛЬШОЕ СРАВНЕНИЕ ЦЕН: где дешевле всего купить алкоголь?

С 1 июля акциз на алкоголь снизился на 25 процентов, и его влияние уже ощутили магазины Эстонии. Чтобы выяснить, в какой мере снижение акциза принесет облегчение кошелькам потребителей и какой выигрыш в цене ожидает тех, кто едет за алкоголем в Латвию, Postimees сравнил цены на алкоголь в трех странах, а также на судне Megastar, курсирующем между Таллинном и Хельсинки.
"Утром 1 июля были изменены цены примерно на 300 наименований наиболее продаваемых товаров. Цены на остальные товары меняются в текущем режиме, в соответствии с тем, как товар по новой цене поставляется в магазины", - сказал представитель Super Alko Рихо Маурер, комментируя цены. По его словам, на сегодня новые цены действуют в отношении более чем 90% товаров.
Снижение цен на алкогольные напитки можно увидеть в большинстве магазинов Эстонии. Оно стало причиной роста объемов продаж.
"В специализированных магазинах Eesti Super Alko, Cityalko и Viinarannasta C&C в начале июля наблюдается заметный рост оборота по сравнению с июлем 2018 года", - отметил Маурер.
Ранее эту тенденцию Postimees подтвердили и розничные сети, по данным которых, особенно ходовым товаром стала водка самой дешевой ценовой категории.
Между тем, продажи алкоголя в Латвии не приостановились. "В магазинах Латвии мы можем заметить прежде всего приостановку роста, существенного снижения в первой половине июля по сравнению с 2018 годом пока не видно", - сказал Маурер.
Посмотрите таблицы сравнения цен на алкоголь в магазинах Super Alko в Эстонии и Латвии и на судне Megastar, а также в магазинах Super Alko в Финляндии.