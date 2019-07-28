Опыт соседей: в Латвии для электросамокатов хотят ввести ряд ограничений

Приобретающие все большую популярность электрические скутеры стали угрожать движению в Риге, поэтому ответственные органы взялись за разработку для них правил передвижения.

Сообщается, что скорость скутеров будет ограничена, возможно, будут также установлены территории, где на них можно ездить.

Проблема заключается в том, что большая часть людей на скутерах ездит неумело, нарушая правила дорожного движения, угрожая безопасности пешеходов на тротуарах и своей - на проезжей части.

Больше всего проблем со скутерами, которые развивают скорость до 25 километров в час. Для тротуара это много, чтобы лавировать между машинами - мало.

В Министерстве сообщения прогнозируют, что правила для скутеров будут разработаны к осени.

В принципе электроскутеры планируется приравнять к велосипедам. Это автоматически будет означать возрастной ценз для езды по улицам и необходимость водительских прав.

Кроме того, планируется ограничить скорость скутеров при передвижении по тротуарам до шести километров в час, пишет издание.

С ограничениями согласны не все. Например, экономист Петерис Страутиньш отметил:

"Жду закон, который запретит бегать в центре Риги, а также ходить быстрее, чем 6 км/ч. А если серьезно, то политикам стоит помнить, что их работой является оценка того, что говорят эксперты, а также пропуск идей "экспертов" через призму здравого смысла".

"Скоро купим радары для самокатов", – написал министр обороны Артис Пабрикс, который, по всей видимости иронизировал, сопроводив свои размышления смайликом.

"Бегать тоже надо запретить. И велосипеды. Об ограничении ходьбы тоже стоило бы подумать, вот, недавно в Алуксне автомобиль наехал на тротуар, где именно в этот момент находились пешеходы. Ездите на машинах, как нормальные люди, и будет покой!", – написал пользователь социальной сети Twitter Дидзис Вейнбергс.

Тем временем некоторые даже призывают к протесам. "Внимание!!! 10 августа!!! В 9:00 Возле здания Рижской думы Состоится митинг против введения ограничений и запрета использования электросамокатов в своей личной свободе!!! С собой иметь громкий звонок 🛎 и настойчивость!", - написал в социальной сети Facebook Анатолий Бестиков.