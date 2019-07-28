За минувшие сутки в больницу попали трое велосипедистов

В 06.14 в субботу, 27 июля, было получено сообщение о ДТП в Таллинне, по адресу Копли, 60. Наехавший на бордюр 45-летний велосипедист потерял управление и упал. Его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 11.18 произошло ДТП в Валгамаа, волости Тырва. В поселке Хельме 44-летний мужчина на велосипеде наехал на автомобиль Volkswagen Caddy Kombi, которым управлял 44-летний водитель. Велосипедиста доставили в больницу Валга.