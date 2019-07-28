За полгода зарегистрировано 16 убийств

По предварительным данным Министерства юстиции, за первое полугодие этого года зарегистрировано 16 убийств.
Хотя жертвами этих преступлений стали не 16 человек, а меньше, поскольку несколько таких преступлений были пресечены на стадии попытки.
Убийств и покушений на убийства за полугодие зарегистрировано на одно больше, чем в прошлом году, столько же, сколько в первом полугодии 2017 года и на одно меньше, чем в первом полугодии 2016 года.
Уложение о наказаниях классифицирует преступления с покушением на жизнь человека исходя из тяжести и характера преступления.