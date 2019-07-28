В Таллинн зашло самое большое за нынешнее лето круизное судно

Знакомиться с эстонской столицей сегодня прибывают до 7300 круизных туристов.

В 7.39 в порт Ванасадам прибыл из Петербурга 16-палубный Mein Schiff 1 под мальтийским флагом, на его борту судна длиной 316 метров до 3000 пассажиров, десятидневный круиз этого судна начался и завершится в немецком Киле. Главный салон судна решен в дизайнерском стиле арт деко, который был моден на океанских суда в 1930-х годах. В 17 часов Mein Schiff 1 уйдет из Таллинна в Стокгольм.

В 7.65 ошвартовался прибывший из Петербурга самый крупный в этом круизном сезоне в Таллиннском порту лайнер 325-метровый Norwegian Getaway под багамским флагом, на его борту до 3700 пассажиров, девятидневный круиз этого судна начался и завершится в Копенгагене. В 17 часов судно отправится в шведский порт Нюнесхамн. В этом сезон Norwegian Getaway посещает Таллинн 14 раз.

В 9.40 в порт Ванасадам прибыл из Стокгольма Seabourn Ovation, на его борту 600 туристов. В 17 часов судно уйдет из Таллинна в Стокгольм.