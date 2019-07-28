Умер известный российский журналист, один из основателей "старого НТВ"

Кара-Мурза-старший работал теле- и радиоведущим. Его журналистская карьера началась на телевидении, куда он пришел в 1992 году. Вместе с Евгением Киселевым он работал над программой «Итоги» на РГТРК «Останкино» (ныне — Первый канал), а затем перешел на новосозданный НТВ. На протяжении шести лет вел на НТВ авторскую аналитическую программу «Сегодня в полночь», был автором и ведущим исторической программы «Свидетель века».

Кара-Мурза-старший — один из представителей команды «старого НТВ», часть которой после разгона телеканала перешла на «ТВ-6» Бориса Березовского, а после закрытия канала — на ТВС, где Кара-Мурза также вел несколько авторских передач — «Грани», «Место печати», «Тушите свет».

После отключения ТВС от эфира журналист ушел на RTVi, где в течение пяти лет был ведущим передачи «Сейчас в России». Параллельно Кара-Мурза-старший работал на радиостанции «Эхо Москвы». На волнах «Эха» выходила его «Реплика Кара-Мурзы», он также был соведущим программы «Ну и денек». Журналист сотрудничал с RTVi и радиостанцией «Свобода», на которых выходили его авторские программы «Грани недели» и «Грани времени».

Кара-Мурза удостоен премии «Золотое перо России», он был членом Академии российского телевидения.