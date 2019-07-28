Польше угрожает нехватка воды: реки стремительно мелеют

Сотни рек Польши мелеют. Даже в самой длинной и важной реке страны Висла опустился уровень воды, что, возможно, является знаком грядущего водного кризиса, пишет Postimees.
«Я не припомню, чтобы уровень воды был когда-либо на таком низком уровне, как в последние несколько лет», – говорит 85-летний удильщик Тадеуш, глядя на камни, выступающие из высохшего русла реки в Варшаве. – На Севере еще хуже, там Висла стала лужей».
Висла, пересекающая Польшу с юга на север, обмелела. Местами уровень воды опустился до 40 см, и некоторые осмеливаются пересекать реку вброд, что очень опасно.
Специалисты говорят, что уже в ближайшие годы 38-миллионному населению Польши угрожает настоящий водный кризис.
Польский госконтроль в последнем отчете установил, что на каждого жителя Польши в год приходится 1600 кубометров воды, что лишь немного выше среднего по ЕС.
Вопреки распространенному заблуждению, в Польше никогда не было много воды, хоть страна и расположена в точке пересечения морского и континентального климата. По сравнению с западными соседями в Польше реже идут дожди, а уровень испарений на таком же высоком уровне. Если зима выдается теплой и малоснежной, то и грунтовые воды не становятся богаче.
В будущем это может привести к тому, что польская земля превратится в степь, что опасно не только для сельского хозяйства, но и мира флоры и фауны.
«В 2018 году, в очень-очень сухой год уровень воды упал до 1100 кубометров на одного человека, это в пределах нормы», – говорит пресс-секретарь Польских вод, ответственного за водную политику госинститута.
В этом году ситуация хуже. Служба гидрологии Польши объявила в июле предупреждение, что уровень грунтовых вод недостаточно высокий, чтобы вода могла достигать колодцев в 12-и из 16-и воеводств Польши. В более 320-и местных самоуправлениях действуют ограничения на воду, нарушение которых карается штрафом. В некоторых запрещены плавательные бассейны, полив сада и мойка машин.
В некоторых районах города Скерневице, в 80-и км от Варшавы, с населением 47 тысяч человек в июне вода достигала только первых этажей домов. Для жителей других этажей власти города были вынуждены раздавать воду в 10-литровых пакетах.
Жители Сульмежице, в центральной Польше, обвиняют в нехватки воды находящуюся вблизи шахту по добыче бурого угля.
По словам специалистов, решить проблему помогли бы резервуары для воды, так как сейчас Польша не в состоянии задержать воду, которая поступает на территорию страны.
В Польше сохраняется только 6,5 процентов проходящих через страну вод, в то время как в Испании – почти половина. Правительство Польши уже приняло решение построить 30 резервуаров для воды стоимостью 3,28 миллиарда евро. К 2027 году они должны вдвое обогатить водные запасы страны.