Вс, 28.07.2019
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На эстонско-российской границе лабрадор нашёл в машине тайник с сигаретами

Контрабандные сигареты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Maksu- ja tolliamet

На границе Псковской области и Эстонии лабрадор-ретривер нашёл в одном из автомобилей тайник с контрабандой сигарет. В пресс-службе Псковской таможни сообщили, что инцидент произошёл на территории многостороннего автомобильного пункта пропуска «Шумилкино» в Печорском районе, пишет "Комсомольская правда".

Во время досмотра транспорта на границе служебная собака по кличке Милсбрук Играна заинтересовалась боковыми нишами одного из латвийских автомобилей. Это вызвало подозрения у сотрудников таможни. Поэтому они проверили машину с помощью досмотрового комплекса. Снимок показал, что внутри машины находятся необычные объекты.

Сотрудники таможни вскрыли тайник и нашли в нём 80 пачек сигарет, произведённых в Республике Таджикистан. Владелец автомобиля заявил, что продавать контрабанду не собирался. Эти сигареты он хотел использовать сам, а спрятать упаковки решил, чтобы избежать претензий со стороны таможенников на своей родине. Теперь жителю Латвии теперь грозит административная ответственность за перевоз контрабанды.

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