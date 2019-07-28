На эстонско-российской границе лабрадор нашёл в машине тайник с сигаретами

Во время досмотра транспорта на границе служебная собака по кличке Милсбрук Играна заинтересовалась боковыми нишами одного из латвийских автомобилей. Это вызвало подозрения у сотрудников таможни. Поэтому они проверили машину с помощью досмотрового комплекса. Снимок показал, что внутри машины находятся необычные объекты.

Сотрудники таможни вскрыли тайник и нашли в нём 80 пачек сигарет, произведённых в Республике Таджикистан. Владелец автомобиля заявил, что продавать контрабанду не собирался. Эти сигареты он хотел использовать сам, а спрятать упаковки решил, чтобы избежать претензий со стороны таможенников на своей родине. Теперь жителю Латвии теперь грозит административная ответственность за перевоз контрабанды.