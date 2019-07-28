Алексей Навальный госпитализирован

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий 30-суточный административный арест, в воскресенье, 28 июля, был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция". Как сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в своем твиттере, у Навального наблюдался "сильный отек лица и покраснение кожных покровов", при этом источник аллергической реакции "не определен". Ярмыш также уточнила, что ранее у Навального не наблюдалась аллергическая реакция, передает Deutsche Welle.