Вс, 28.07.2019
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Алексей Навальный госпитализирован

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Алексей Навальный.

ФОТО: Pavel Golovkin / AP

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий 30-суточный административный арест, в воскресенье, 28 июля, был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция". Как сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в своем твиттере, у Навального наблюдался "сильный отек лица и покраснение кожных покровов", при этом источник аллергической реакции "не определен". Ярмыш также уточнила, что ранее у Навального не наблюдалась аллергическая реакция, передает Deutsche Welle.

Сотрудники спецприемника, где находится Навальный, вызвали скорую помощь, которая доставила политика в одну из московских больниц. Навальный находится в палате под охраной сотрудников полиции.

Симоновский суд Москвы 24 июля приговорил Навального на основании протокола, составленного по факту повторного нарушения правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП) из-за акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля.

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