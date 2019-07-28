Топ-юрист лишилась своих миллионов и еле сводит концы с концами

Обогатившейся на опционах Nokia 60-летней уроженке Финляндии после банкротства пришлось затянуть ремень потуже. "Когда-то я всерьез думала, что хватит - покончу с собой", - сказала она изданию Iltalehti.

В 2005 году Палму закончила работать в компании Nokia и ушла оттуда, благодаря опционам, миллионером. На протяжении нескольких лет она давала бесплатные юридические консультации и курсы по управлению, а затем вместе с другом основала предприятие, которое занималось развитием сфокусированной на работнике культуры управления. До того, как основать предприятие, ею были проведены исследования рынка. Для курсов была приобретена дорогостоящая вилла Villa Felix.

Однако продажи не оправдали ожиданий. "Весной 2013 года я посмотрела в зеркало и сказала себе: Анна, все очень плохо. Нужно смириться с ситуацией и подать завление о банкротстве", - описывает Палму.

Крупнейшей нагрузкой предприятия Палму был заем, взятый на покупку недвижимости Villa Felix, выплатить который обратно банку так и не удалось.

Как адвокат Палму считалась с тем, то для покрытия долгов центр придется выставить на продажу, но в 2015 году окружной суд решил, что на реализацию будет выставлено и личное имущество Палму.