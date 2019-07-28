В рамках проекта Kopter доставлять в больницу жертв ДТП будут на вертолетах

В настоящее время в Эстонии готовится проект Kopter по привлечению вертолета для оказания помощи пострадавшим в ДТП, сообщает портал ERR.
"Если говорить о наших будущих перспективах, то в настоящее время мы обсуждаем с государством, и в принципе уже ведется конкретная подготовка к запуску проекта, который мы называем Kopter", - рассказал руководитель Центра неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы доктор Аркадий Попов.
Согласно проекту, реанимационная бригада будет отправляться в Таллиннский аэропорт и оттуда добираться на вертолете до места аварии в радиусе 70-110 километров от Таллинна: использовать вертолет на более короткие расстояния не имеет смысла, потому что туда бригада на автомобиле прибудет так же быстро или даже быстрее.
"Сначала это будет своего рода пилотный проект, и мы посмотрим, как он работает, сколько реально получается выигрыша во времени, как много будет таких пациентов. Ориентировочно можно сказать, что число таких пациентов в год может составлять около 10-15, но время покажет", - сказал Попов и добавил, что проект должен начаться не позднее начала следующего года.