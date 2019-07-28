В рамках проекта Kopter доставлять в больницу жертв ДТП будут на вертолетах

"Если говорить о наших будущих перспективах, то в настоящее время мы обсуждаем с государством, и в принципе уже ведется конкретная подготовка к запуску проекта, который мы называем Kopter", - рассказал руководитель Центра неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы доктор Аркадий Попов.

Согласно проекту, реанимационная бригада будет отправляться в Таллиннский аэропорт и оттуда добираться на вертолете до места аварии в радиусе 70-110 километров от Таллинна: использовать вертолет на более короткие расстояния не имеет смысла, потому что туда бригада на автомобиле прибудет так же быстро или даже быстрее.