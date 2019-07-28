Полиция ищет свидетелей ДТП на Суур-Сыямяэ в Таллинне

По предварительным данным, легковой автомобиль совершал поворот с улицы Суур-Сыямяэ к дому по Суур-Сыямяэ, 4 и столкнулся с грузовым автомобилем, который ехал по Суур-Сыямяэ в направлении улицы Смуули-теэ.

Оба водителя были трезвы и имели права на управление соответствующими транспортными средствами.

В результате аварии пострадал водитель Citroën - 64-летний мужчина, которого доставили в больницу для проверки состояния здоровья.