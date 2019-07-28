Вс, 28.07.2019
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  • Полиция ищет свидетелей ДТП на Суур-Сыямяэ в Таллинне

Полиция ищет свидетелей ДТП на Суур-Сыямяэ в Таллинне

ДТП на Суур-Сыямяэ

ФОТО: Põhja prefektuur.

Cегодня около 9 утра в Таллинне на Суур-Сыямяэ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Citroën и грузового Mercedes-Benz, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

По предварительным данным, легковой автомобиль совершал поворот с улицы Суур-Сыямяэ к дому по Суур-Сыямяэ, 4 и столкнулся с грузовым автомобилем, который ехал по Суур-Сыямяэ в направлении улицы Смуули-теэ.

 Оба водителя были трезвы и имели права на управление соответствующими транспортными средствами. 

В результате аварии пострадал водитель Citroën - 64-летний мужчина, которого доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

Для выяснения обстоятельств случившегося полиция просит очевидцев ДТП позвонить по телефону 612 3000 (пн-пт 8.00-19.00) или написать по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.

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