Полиция ищет свидетелей ДТП на Суур-Сыямяэ в Таллинне

Cегодня около 9 утра в Таллинне на Суур-Сыямяэ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Citroën и грузового Mercedes-Benz, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
По предварительным данным, легковой автомобиль совершал поворот с улицы Суур-Сыямяэ к дому по Суур-Сыямяэ, 4 и столкнулся с грузовым автомобилем, который ехал по Суур-Сыямяэ в направлении улицы Смуули-теэ.
Оба водителя были трезвы и имели права на управление соответствующими транспортными средствами.
В результате аварии пострадал водитель Citroën - 64-летний мужчина, которого доставили в больницу для проверки состояния здоровья.
Для выяснения обстоятельств случившегося полиция просит очевидцев ДТП позвонить по телефону 612 3000 (пн-пт 8.00-19.00) или написать по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.