Браво, «Геликон»! Московский театр триумфально провел гастроли на эстонском острове оперы

Московские оперные звезды спели «Сааремааский вальс» на эстонском во время мировой премьеры «Мистера Георга Отса», завершили пять вечеров под овации стоя («Пиковая дама», «Мистер Георг Отс», «Набукко», «Диалоги кармелиток», гала-концерт) и поразили в самое сердце жителей и гостей острова «Царь-оперой», посвященной Эри Класу. Публика и театральные критики единодушно сошлись во мнении, что это был лучший гала-концерт за всю историю фестиваля. «Геликон-опера» и ее зрители составили десятую часть населения острова.

20-минутные овации двухтысячного зала! Гала-концерт "Царь-опера", посвященный маэстро Эри Класу, стал ярким эмоциональным аккордом Сааремааских дней оперы. ФОТО: Teater Helikon

В финале 12-х Сааремааских оперных дней прошел дополнительный премьерный показ спектакля-концерта «Мистер Георг Отс» в постановке худрука «Геликона» Дмитрия Бертмана. Именно эта премьера, подготовленная в сотрудничестве с Eesti Kontsert и эстонскими оперными солистами, стала главным событием фестиваля, проходившем на острове в последнюю неделю июля. «Заглавный герой и „Геликон-опера“ — этот симбиоз культового в Эстонии имени и знаменитого московского театра обеспечил огромный интерес эстонской публики», - отметила театральный критик Екатерина Кретова, посетившая фестиваль.

Дмитрий Бертман: "Мистер Георг Отс" - это поклон великому деятелю эстонского оперного искусства, 100-летний юбилей которого будет отмечаться и в Эстонии, и в России. ФОТО: Pm

Театрализованное музыкальное представление, которое, по словам Бертмана, не подчиняется никакому жанровому определению, – это поклон Георгу Отсу, великой фигуре эстонского оперного искусства, 100-летний юбилей которого будет отмечаться не только в Эстонии, но и в России в марте следующего года.

Когда считают уже не часы, а минуты до мировой премьеры. ФОТО: Pm

«Собирая материал для этой постановки и в процессе работы над ней я постоянно сравнивал жизнь Георга Отса с судьбой моего близкого друга Дмитрия Хворостовского, который считал Отса примером для подражания. И это тот самый случай, когда кумиры миллионов могут оставаться одинокими в реальной жизни», - признал Бертман.

Режиссер отметил, что есть странные рифмы между двумя культовыми баритонами разных эпох: одни роли и диагноз (опухоль мозга), оба ушли в 55 лет.

Показы «Мистера Георга Отса» на Сааремаа стали первыми, но не будут единственными. Московская премьера спектакля состоится 25 и 26 сентября на большой сцене «Геликон-оперы», а затем планируется тур по оперным театрам разных стран.

Главным гостем Сааремааского оперного фестиваля 2020 года будет Хорватский национальный театр Загреба. Участники фестиваля будущего года представят на острове золотую классику оперной музыки: «Деву озера» Россини (итал. La Donna del lago), «Волшебную флейту» Моцарта, «Лючию ди Ламмермур» Доницетти (итал. Lucia di Lammermoor) и «Мадам Баттерфляй» Пуччини, которые уже поставлены или еще создаются в сотрудничестве с именитыми фестивалями и оперными домами, такими как Fondazione Arena di Verona или Opéra de Lausanne. На спектакли будущего года уже продано почти 30% билетов.