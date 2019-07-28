Волость Ляэнеранна вновь обсудит установку памятника эсэсовцам в Лихула

Клуб хочет установить копию памятника уже 20 августа, когда исполнится 15 лет с первоначальной установки памятника. По словам старейшины Ляэнаранна Микка Пиккметса, в этот день памятник точно установлен не будет. В прошлый четверг волостное собрание не дало на это разрешения. Установка памятника будет вновь обсуждаться на заседании 22 августа.

«Члены волостного собрания решили, что хотят все обдумать и обсудить, а не торопиться», – сказал Пиккметс.

Первоначально члены собрания даже не рассматривали эту идею. По словам Пиккметса, теоретически и для сражавшихся в немецкой армии эстонцев мог бы быть мемориальный камень, но это должно быть желанием народа. «Почему бы не провести опрос населения», – считает Пиккметс.

Памятник, который хотят установить, отличается от оригинала, хранящегося в Музее борьбы за свободу Эстонии в Лагеди: на нем отсутствует нацистский знак. Это подтвердили Члены правления Клуба Харди Раяс, Айн Каск и Марти Михельсон в обращении к руководству волости.

Председатель волостного собрания Ляэнаранна Арно Пексар против установки копии памятника. «Скорее, памятник надо поставить лесным братьям», – сказал он.

Против и лидер оппозиции Ляэнаранна, бывший судья Европейского суда по правам человека Райт Марусте. «Первоначальный мемориал был ошибочным, – заявил Марусте. – В 1940 году, который отмечен на столбе, ни один эстонский солдат в униформе вермахта не сражался автоматом с коммунизмом. Проблематичен и отмеченный на столбе 1945 год. Война в Эстонии завершилась в 1944 году».

По словам Марусте, установить памятник было бы безответственно, а сам памятник глубоко ошибочен.

Впервые памятник с изображением солдата с автоматом в руках и с эмблемой 20-й эстонской дивизии СС был установлен в 2002 году в Пярну. Однако после ряда протестов он был демонтирован.

Но в 2004 году его вновь установили на местном кладбище. На нем была надпись "Эстонцам, воевавшим в 1940-1945 годах против большевизма и во имя восстановления независимости".

Однако под международным давлением правительство распорядилось убрать монумент, что вызывало акции протеста.