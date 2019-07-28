Этот изобретатель почти неизвестен, хотя и спас миллионы жизней. В том числе, возможно, и вашу

Хотя за прибором и закрепилось название "черный ящик", первые, да и все последующие, регистраторы окрашены в оранжевый цвет - чтобы их было легче найти среди обломков.

Питер Уоррен полагает, что название "черный ящик" впервые прозвучало в интервью, которое его отец дал Би-би-си в 1958 году.

"В самом конце разговора журналист произнес слова "черный ящик". Это общепринятое словосочетание в жаргоне инженеров, и оно прижилось".

В 1960 году Австралия стала первой страной, сделавшей обязательной установку регистраторов - после необъяснимой катастрофы в Квинсленде, унесшей жизни 29 человек. Сначала это решение вынес суд, и потребовалось еще три года, чтобы оно приобрело силу закона.

Сегодня "черные ящики" заключены в стальную оболочку, не боятся пожара, падения с огромной высоты и морской воды. Они установлены на каждом самолете, выполняющем коммерческие рейсы.

Сложно сказать, сколько людей обязаны своей жизнью данным о недостатках и недоработках, добытым из регистраторов разбившихся лайнеров, и последовавшим за ними нововведениям в области безопасности полетов.

"Я счастливчик"

Дэвид Уоррен работал в Лаборатории воздухоплавательных исследований до ухода на пенсию в 1983 году и стал ее ведущим ученым. Он скончался 19 июля 2010 года в возрасте 85 лет.

Более 50 лет его работы по созданию и внедрению "черных ящиков" оставались практически незамеченными. Но в 1999 году он был награжден медалью Австралийского энергетического института, а в 2002 году стал кавалером Ордена Австралии за заслуги перед гражданской авиацией.

На вопрос, почему признание заняло столько времени, его дочь Дженни отвечает: "Инерция. У него был пытливый ум, научная интуиция, он мог представить себе, как будут работать те или иные вещи. В 1958 году он говорил: "Мой прибор сделает это возможным".

В первоначальном неприятии прибора на родине Питер Уоррен винит колониальные настроения, царившие в 1950-х: "Тогда считалось, что ничего хорошего из этой страны прийти не может - все ценное изобретается в Великобритании, США или Германии".

Еще один фактор - это секретность, окружавшая работы Лаборатории воздухоплавательных исследований.

В 2008 году, еще при жизни Дэвида Уоррена, его именем был назван один из лайнеров Airbus A380 авиакомпании Qantas. Дженни говорит, что с тех самых пор всякий раз пытается взять билет именно на этот самолет.

Однако авторские права на "черный ящик" не принесли ему ни пенни.

Дэвида часто спрашивали, не чувствует ли он, что с ним поступили некрасиво. Питер говорит, что стандартным ответом отца было: "Да, правительству достались результаты моей работы. Но с другой стороны, они не выставили мне счет за сотни других идей, которые не сработали".

Дети Дэвида унаследовали его чувство юмора.

Дженни настояла, чтобы на гробе с телом отца красовалась надпись "Изобретатель авиарегистратора: не вскрывать".

Думают ли они об отце, когда приходится лететь самолетом?