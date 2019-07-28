Отец забыл годовалых близнецов в машине на жаре и нашел их мертвыми

Уточняется, что Родригес приехал на работу в больницу имени Джеймса Питерса в 8:00 26 июля. Дочь Марицу и сына Феникса мужчина оставил на заднем сиденье машины Honda Accord, к которой вернулся только в 16:00, когда обнаружил тела детей. Их рты были покрыты пеной.

В полиции заявили, что отец вспомнил об оставленных на жаре детях, уже уезжая. «Я думал, что высадил их в детском саду перед тем, как я поехал на работу... Я отключился. Мои дети мертвы, я убил своих детей», — заявил Родригес. Издание уточняет, что в больнице он занимает должность социального работника.

По информации издания, 27 июля Родригеса отпустили под залог в 100 тысяч долларов. По словам матери погибших детей, их отец держится.

New York Post также уточняет, что в день гибели близнецов в городе был пик жары: температура достигла максимума с 80-х годов прошлого века. Отмечается, что даже при внешней температуре в 15 градусов, температура в салоне на солнцепеке достигает 40 градусов в течение часа.