Картина дня: смерть мотоциклиста, банкротство топ-юриста и цены на алкоголь

В Йыгевамаа погиб мотоциклист

В Муствеэ, Йыгевамаа произошло ДТП, в результате которого погиб 47-летний мотоциклист. Пассажир находится в тяжелом состоянии в больнице. Читать далее...

Сравнение цен: где дешевле всего купить алкоголь?

Чтобы выяснить, в какой мере снижение акциза принесет облегчение кошелькам потребителей и какой выигрыш в цене ожидает тех, кто едет за алкоголем в Латвию, Postimees сравнил цены на алкоголь в трех странах, а также на судне Megastar, курсирующем между Таллинном и Хельсинки. Читать далее...

Топ-юрист лишилась своих миллионов и еле сводит концы с концами

Бывший главный юрист концерна Nokia Анне-Лийза Палму в какой-то момент была миллионером, но теперь вынуждена жить на 760 евро в месяц. Читать далее...

Волость Ляэнеранна вновь обсудит установку памятника эсэсовцам в Лихула

Клуб друзей Эстонского Легиона обратилось к руководству волости Ляэнаранна с просьбой установить на кладбище в Лихула копию бывшего памятника, которую Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) приказала установить на пару часов на кладбище Лихула в сентябре прошлого года. Читать далее...

Охранная фирма Сыырумаа встревожена: строительный сектор отбирает рабочую силу

Прошлогодний консолидированный оборот охраннной фирмы Урмаса Сыырумаа USS Security Eesti вырос по со сравнению с предыдущим годом на 11,6% до 17,3 млн евро. Чистый убыток уменьшился на треть до 122 600 евро. Читать далее...

В Таллинн зашло самое большое за нынешнее лето круизное судно

Сегодня Таллинн посещают три круизных лайнера, один из которых - крупнейшее круизное судно этого сезона, 325-метровое Norwegian Getaway. Читать далее...

Умер известный российский журналист, один из основателей "старого НТВ"

Умер журналист Владимир Кара-Мурза-старший. Об этом в Twitter сообщил его сын Владимир Кара-Мурза. О причинах смерти журналиста не сообщается. Кара-Мурзе было 59 лет. Читать далее...

Десятки избитых, более тысячи задержанных: итоги митинга за свободные выборы в Москве

Митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму закончился сотнями задержаний. Новая акция протеста намечена на 3 августа. Читать далее...

Полиция ищет свидетелей ДТП на Суур-Сыямяэ в Таллинне

Cегодня около 9 утра в Таллинне на Суур-Сыямяэ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Citroën и грузового Mercedes-Benz. Читать далее...

В Пярну ребенка унесло в море на надувном круге

Вчера, 27 июля, около 13.20 было получено сообщение, что районе Рейю ребенка унесло вместе с надувным кругом в море. Благодаря бдительным людям на пляже ребенку помогли вернуться на берег. Читать далее...

Фото: как в Лапландии северные олени спасаются от жары