Картина дня: смерть мотоциклиста, температурный рекорд в Эстонии и змея на таллиннском пляже

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями воскресенья.
В Йыгевамаа погиб мотоциклист
В Муствеэ, Йыгевамаа произошло ДТП, в результате которого погиб 47-летний мотоциклист. Пассажир находится в тяжелом состоянии в больнице. Читать далее...
Вот это цифра! В Эстонии побит температурный рекорд лета
Сегодня в Йыгевамаа зафиксирован температурный рекорд этого лета, составивший 33 градуса. Читайте далее...
На таллиннском пляже рядом с детьми плавала двухметровая змея
Сегодня около семи часов вечера на пляже озера Харку, в Таллинне, к охранникам G4S обратилась женщина с маленьким ребенком, которая сообщила, что в воде плавает змея. Женщина показала в сторону тростника, где играли дети. Читайте далее...
В береговом парке в Пярну на ребенка упала большая ветка
В Пярнуском береговом парке девочка в возрасте около пяти лет оказалась под большой упавшей с дерева ветвью. К счастью, ветви только напугали ее, и ребенок отделался испугом. Читайте далее...
Сравнение цен: где дешевле всего купить алкоголь?
Чтобы выяснить, в какой мере снижение акциза принесет облегчение кошелькам потребителей и какой выигрыш в цене ожидает тех, кто едет за алкоголем в Латвию, Postimees сравнил цены на алкоголь в трех странах, а также на судне Megastar, курсирующем между Таллинном и Хельсинки. Читать далее...
Топ-юрист лишилась своих миллионов и еле сводит концы с концами
Бывший главный юрист концерна Nokia Анне-Лийза Палму в какой-то момент была миллионером, но теперь вынуждена жить на 760 евро в месяц. Читать далее...
Волость Ляэнеранна вновь обсудит установку памятника эсэсовцам в Лихула
Клуб друзей Эстонского Легиона обратилось к руководству волости Ляэнаранна с просьбой установить на кладбище в Лихула копию бывшего памятника, которую Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) приказала установить на пару часов на кладбище Лихула в сентябре прошлого года. Читать далее...
Охранная фирма Сыырумаа встревожена: строительный сектор отбирает рабочую силу
Прошлогодний консолидированный оборот охраннной фирмы Урмаса Сыырумаа USS Security Eesti вырос по со сравнению с предыдущим годом на 11,6% до 17,3 млн евро. Чистый убыток уменьшился на треть до 122 600 евро. Читать далее...
В Таллинн зашло самое большое за нынешнее лето круизное судно
Сегодня Таллинн посещают три круизных лайнера, один из которых - крупнейшее круизное судно этого сезона, 325-метровое Norwegian Getaway. Читать далее...
Умер известный российский журналист, один из основателей "старого НТВ"
Умер журналист Владимир Кара-Мурза-старший. Об этом в Twitter сообщил его сын Владимир Кара-Мурза. О причинах смерти журналиста не сообщается. Кара-Мурзе было 59 лет. Читать далее...
Десятки избитых, более тысячи задержанных: итоги митинга за свободные выборы в Москве
Митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму закончился сотнями задержаний. Новая акция протеста намечена на 3 августа. Читать далее...
Полиция ищет свидетелей ДТП на Суур-Сыямяэ в Таллинне
Cегодня около 9 утра в Таллинне на Суур-Сыямяэ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Citroën и грузового Mercedes-Benz. Читать далее...
В Пярну ребенка унесло в море на надувном круге
Вчера, 27 июля, около 13.20 было получено сообщение, что районе Рейю ребенка унесло вместе с надувным кругом в море. Благодаря бдительным людям на пляже ребенку помогли вернуться на берег. Читать далее...
Фото: как в Лапландии северные олени спасаются от жары
30-градусная жара добралась и до Лапландии, и спасения от нее ищут не только люди, но и животные. Читать далее...
Охранная фирма Сыырумаа встревожена: строительный сектор отбирает рабочую силу
Прошлогодний консолидированный оборот охранной фирмы Урмаса Сыырумаа USS Security Eesti вырос по со сравнению с предыдущим годом на 11,6% до 17,3 млн евро. Чистый убыток уменьшился на треть до 122 600 евро. Читайте далее...
Министр иностранных дел Рейнсалу: происходящее в Москве меня очень огорчает
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa) критически относится к массовым задержаниям на вчерашнем митинге в Москве. Читайте далее...
В начале недели в Эстонии резко похолодает
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни сохранится летняя погода, временами кратковременные дожди. Читайте далее...
Браво, «Геликон»! Московский театр триумфально провел гастроли на эстонском острове оперы
На международных оперных днях, прошедших на острове Сааремаа, знаменитый театр «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана вписал ярчайшую страницу в 12-летнюю историю фестиваля. Читайте далее...
Рынок Балтийского вокзала терпит убытки
Нетто-оборот рынка Балтийского вокзала вырос до 2,4 миллиона евро, однако убыток составил 175 000 евро. Читайте далее...