Охранная фирма Сыырумаа встревожена: строительный сектор отбирает рабочую силу

На продаже охранных услуг фирма Сыырумаа заработала почти 14 млн евро; оборот от продажи и установки охранных устройств составил 2,6 млн евро; обслуживание охранных устройств принесло 0,5 млн евро, выясняется из отчета USS Security Eesti за экономический год.

Глава предприятия Рауль Паруск отмечает в отчете, что в прошлом году усилились макроэкономические тенденции, влиявшие на рынок охранных услуг Эстонии и в предыдущие годы.

"Значительный вклад в рост ВВП дал строительный сектор, что в свою очередь увеличило объем проектов по установке сигнализаций и слаботочных систем. С негативной стороны рост в строительном секторе усиливает нехватку рабочей силы для охранных предприятий, потому что охранный и строительный сектора во многом делят одну базу рабочей силы", - сказал Паруск.

Он добавил, что под влиянием как минимальной, так и средней зарплаты возрастает цена на охранные услуги с использованием людских ресурсов, и клиенты ищут для них альтернативу или дополнение в виде более дешевых технических решений.

Численность работников предприятия немного выросла - на 3 человек, достигнув отметки в 949 работников, но расходы на зарплату выросли почти на 11% до9,8 млн евро. Средняя месячная нетто-зарплата таким образом составила 861 евро, при том что годом ранее она составляла 787 евро.

Текучесть кадров в охранной фирме Сыырумаа составила 28,3%. Наиболее интенсивна она среди охранников, хотя по сравнению с позапрошлым годом стала чуть меньше. На остальных рабочих местах текучесть стабильна, отмечает правление.