Вс, 28.07.2019
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Министр иностранных дел Рейнсалу: происходящее в Москве меня очень огорчает

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Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Tairo Lutter/Postimees

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa) критически относится к массовым задержаниям на вчерашнем митинге в Москве, передает Postimees.

«Меня очень огорчает происходящее в Москве: задержано более 1000 мирных протестующих, которые выступили в защиту свободы и честных выборов», — сказал министр иностранных дел Рейнсалу.

Рейнсалу добавил, что эти задержания, непропорциональное использование силы в отношении мирных протестующих и произошедшие в последние дни аресты оппозиционных политиков, а также полицейские рейды глубоко подрывают основные свободы, которые записаны в Конституции Российской Федерации: свободу слова и свободу собраний. «Призываю Россию остановить это», — отметил он.

Министр иностранных дел Эстонии выразил надежду, что российские власти будут соблюдать свои обязательства перед гражданами и международными организациями (например, ОБСЕ) и обеспечат в сентября свободные и честные выборы.

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