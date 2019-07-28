Министр иностранных дел Рейнсалу: происходящее в Москве меня очень огорчает

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa) критически относится к массовым задержаниям на вчерашнем митинге в Москве, передает Postimees.
«Меня очень огорчает происходящее в Москве: задержано более 1000 мирных протестующих, которые выступили в защиту свободы и честных выборов», — сказал министр иностранных дел Рейнсалу.
Рейнсалу добавил, что эти задержания, непропорциональное использование силы в отношении мирных протестующих и произошедшие в последние дни аресты оппозиционных политиков, а также полицейские рейды глубоко подрывают основные свободы, которые записаны в Конституции Российской Федерации: свободу слова и свободу собраний. «Призываю Россию остановить это», — отметил он.
Министр иностранных дел Эстонии выразил надежду, что российские власти будут соблюдать свои обязательства перед гражданами и международными организациями (например, ОБСЕ) и обеспечат в сентября свободные и честные выборы.