Вс, 28.07.2019
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Полиция застрелила вооруженного мужчину в Хельсинки

Финская полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Lehtikuva / Reuters/Scanpix

В районе Кяпюля в Хельсинки финская полиция в субботу застрелила мужчину, сообщает портал Yle

Мужчина угрожал оружием сотрудникам полиции. Сначала полицейский применил электрошокер, но потом был вынужден использовать оружие.

В полицию после 12.30 поступил вызов о драке в квартире жилого доме. Когда полиция проникла в квартиру, оттуда выбежали две женщины, которые быстро скрылись с места происшествия.

По словам правоохранителей, находившийся в квартире мужчина вел себя очень агрессивно и угрожал им оружием. Один из двух офицеров полиции дважды выстрелил в направлении мужчины. В результате пострадавший скончался на месте.

По факту применения оружия полицейским начато внутриведомственное расследование.

С 2000 года это девятый инцидент со смертельным исходом в результате применения огнестрельного оружия финской полицией. 

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