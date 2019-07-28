Полиция застрелила вооруженного мужчину в Хельсинки

Мужчина угрожал оружием сотрудникам полиции. Сначала полицейский применил электрошокер, но потом был вынужден использовать оружие.

В полицию после 12.30 поступил вызов о драке в квартире жилого доме. Когда полиция проникла в квартиру, оттуда выбежали две женщины, которые быстро скрылись с места происшествия.

По словам правоохранителей, находившийся в квартире мужчина вел себя очень агрессивно и угрожал им оружием. Один из двух офицеров полиции дважды выстрелил в направлении мужчины. В результате пострадавший скончался на месте.

По факту применения оружия полицейским начато внутриведомственное расследование.