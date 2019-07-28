Дмитрий Гудков. ФОТО: Maxim Grigoryev / Maxim Grigoryev/TASS

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков задержан 28 июля в Москве. Об этом сам не допущенный до выборов в Мосгордуму политик сообщил в "Твиттере".

Я задержан на выходе из магазина, покупал продукты ребятам в ОВД. pic.twitter.com/ZdWA2rLuCt — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 28 июля 2019 г.

"Я задержан на выходе из магазина, покупал продукты ребятам в ОВД", - написал Дмитрий Гудков. Позже его супруга Валерия уточнила, что Гудкова везут в Тверское ОВД.

"Пришли также за Эльвирой Вихаревой, начштаба Геннадия Гудкова. Ее нет дома", - говорится в твите, опубликованном от имени Валерии Гудковой.

Это уже второе задержание политика за последние 36 часов. Первый раз Гудкова задержали перед началом акции протеста у московской мэрии 27 июля. Тогда полиция остановила политика на въезде в Москву. "За 5 км от МКАД остановили машину в потоке. Везут в ОВД Коптево", - сообщал Дмитрий Гудков. Поздно вечером перед этим, когда в предвыборном штабе Гудкова никого не было, в помещение с обыском пришли сотрудники Следственного комитета.

В субботу Гудкова доставили в Коптевский суд Москвы за "нарушение порядка организации митинга", однако суд отложил рассмотрение административного дела оппозиционера до 31 июля, после чего Гудкова освободили.

Дмитрий Гудков, выставлявший свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму, проходит свидетелем по возбужденному 24 июля уголовном делу о воспрепятствовании работе московских избиркомов из-за несанкционированных акций протеста оппозиционных кандидатов, не допущенных до выборов в городскую думу.

После возбуждения уголовного дела Гудков уже три раза приезжал на допросы в Следственный комитет.

27 июля в Москве у здания столичной мэрии прошла несогласованная с властями города акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Задержания участников, в том числе и основных организаторов акции, начались еще до начала митинга. В числе задержанных оказались - политик Илья Яшин, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, муниципальный депутат Юлия Галямина и другие.

24 июля у своего дома был задержан оппозиционер Алексей Навальный. В этот же день Симоновский районный суд арестовал Навального на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга.

Юриста ФБК Любовь Соболь задержали, когда она ехала к мэрии на такси.

Всего в субботу, по данным полиции, было задержано 1074 участника акции. По данным ОВД-Инфо, задержанных больше - 1373 человека, из них как минимум 42 - несовершеннолетние. По данным портала, 152 человека были оставлены в ОВД как минимум до утра воскресенья.

Как сообщает ОВД-Инфо, в некоторых районных отделах полиции задержанным не обеспечили спальные места, в некоторых отделах родственники и друзья задержанных не могут передать им еду и воду. В ОВД "Филевский парк" задержанных еще и не кормят, пишет издание.

В воскресенье столичная полиция сообщила, что в отношении задержанных "составлены необходимые документы". При этом, как подчеркивается в сообщении полиции, более 600 задержанных, как оказалось, не являются жителями столицы.

Горожан призывают сегодня приходить на несанкционированный митинг, активно агитируют приезжать граждан из других регионов. По данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 июля 2019 г.