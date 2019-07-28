Видео: в Латвии сел на мель катер с российскими номерами

Aculiecinieki no Pāvilostas man nupat atsūtīja šādu ziņu: “Sveiki,Arni! Svaiga ziņa jums kā žurnālistam Pāvilostā aizmidzis Krievijas pilsonis izbraucis krastā un uzsēdies uz sēkļa.Šobrīd notiek glābšanas operācija,tikai nezin vai ar traktoru tas izdosies.” pic.twitter.com/OfJoIBLilm — Arnis Krauze (@arniskrauze) July 28, 2019

Как рассказали очевидцы, капитан катера уснул, поэтому транспортное средство "плавало само по себе", пока не село на мель.

Как видно на фотографиях, у катера Delta 400 SW российские номера.

На побережье начались "спасательные работы" по освобождению катера, на помощь прибыл и трактор.

Пресс-секретарь Министерства обороны Сандра Брале рассказала агентству LETA, что катер выбрался с мели "своими силами".

Информацию об инциденте Служба береговой охраны получила в 11.10, на место происшествия отправился патрульный корабль Jelgava.

Прибыв, было констатировано, что в 20 метрах от берега катер под российским флагом сел на мель. Помощь береговой охраны на тот момент уже не понадобилась, так как экипаж катера обошелся своими силами.

Береговая служба все же проверила, не произошла ли утечка на месте аварии и не была ли загрязнена окружающая среда. Никаких угроз констатировано не было.