Фото и видео Postimees: на пляж Харку принесли двухметровую змею, она плавала рядом с детьми

Сегодня около семи часов вечера на пляже озера Харку, в Таллинне, к охранникам G4S обратилась женщина с маленьким ребенком, которая сообщила, что в воде плавает змея. Женщина показала в сторону тростника, где играли дети, передает Postimees.
Охранник подошел к воде и спросил у купающихся, видели ли они змею. В конце концов охранник нашел на берегу двухметровую змею, там мужчина, женщина и их трое детей держали под платком своего питомца.
Владельцы удава утверждали, что не слышали о том, что змею запрещено приносить на общественный пляж. Также они пытались убедить охранника в том, что их удав - дружелюбное животное. При этом эти же люди ранее сказали охранникам, что ни одной змеи на пляже не видели.
Охранник попросил унести с пляжа двухметровую змею, поскольку брать с собой домашних питомцев на общественные пляже не разрешается, змей в том числе. Владельцы удава послушались охранников и покинули пляж.
В этот момент на пляже находилось более 400 человек.