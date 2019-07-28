В береговом парке в Пярну на ребенка упала большая ветка

Человек, который рассказал о случившемся "Актуальной камере на эстонском языке", шел в нескольких метрах позади матери ребенка, а девочка шла перед матерью, когда внезапно упала ветка.

Девочка оказалась между тонких веток, к счастью, крупные ветви ее не затронули.