Вс, 28.07.2019
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  • В береговом парке в Пярну на ребенка упала большая ветка

В береговом парке в Пярну на ребенка упала большая ветка

Плачущая девочка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Vaidas Bucys / PantherMedia / Vaidas Bucys

В Пярнуском береговом парке девочка в возрасте около пяти лет оказалась под большой упавшей с дерева ветвью. К счастью, ветви только напугали ее, и ребенок отделался испугом, передает Rus.ERR.

Человек, который рассказал о случившемся "Актуальной камере на эстонском языке", шел в нескольких метрах позади матери ребенка, а девочка шла перед матерью, когда внезапно упала ветка.

Девочка оказалась между тонких веток, к счастью, крупные ветви ее не затронули.

"Да, на моих глазах упала большая ветка, и маленький ребенок оказался под ней, но, к счастью, она не пострадала", - рассказал очевидец Тийт Ричард Рейнинг.

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