Мне уже есть 18 лет.

"Можно все, кроме убийств": 4270 евро за охоту на представителей секс-меньшинств

Влад рассказал своим друзьям о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, после чего те надругались над ним до смерти. Представители ЛГБТ часто скрывают свою принадлежность даже от самых близких людей, считая это большим позором или опасаясь преследований. Весной этого года Елена публично призналась в своей бисексуальности, а летом ее жестоко убили. Общественность тут же обвинила гомофобное движение "Пила", которое незадолго до этого на своей странице опубликовало "список потенциальных жертв", в котором значилось имя женщины.

Контекст

В ночь с 20 на 21 июля в Санкт-Петербурге была убита 41-летняя активистка за права ЛГБТ (аббревиатура для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров - прим.ред.) Елена Григорьева. Ее тело с восемью ножевыми ранениями нашли недалеко от ее дома.

Известно, что с 2017 года Григорьева участвовала не только в митингах в поддержку ЛГБТ-движения, но и в поддержку крымских татар, сестер Хачатурян, за отделение Крыма от России.

Весной этого года женщина публично сообщила, что она бисексуальна.

ФОТО: Елена Григорьева/Facebook

Последнее, что Елена опубликовала на своей странице в Facebook, был текст о гомофобном движении "Пила". На заблокированном несколько недель назад сайте был опубликован список потенциальных жертв. В нем находилась и сама Григорьева.

Весной 2018 года появилась информация о том, что в Башкортостане начала работать гомофобная группа, создавшая "игру "Пила"". На сайте этой группы были опубликованы персональные данные людей (предположительно ЛГБТ), включая фотографии и адреса прописки или проживания. Создали сайта предлагали нападать на представителей ЛГБТ и получать за это "гонорары". Сайт несколько раз прекращал работу, но потом появлялся вновь. Фрагмент Facebook записи аккаунта "Российская ЛГБТ-сеть"Елена Григорьева поделилась данной записью на своём аккаунте 19 июля

"Приглашаем охотников на геев"

На сайте "Пилы" было опубликовано объявление: "Приглашаем охотников на геев". В нем неизвестные призывали людей в разных городах искать представителей ЛГБТ и "выполнять насильственные действия" против них.

Неустановленные личности искали "спортивных, владеющих бойцовской техникой, сильных духом, агрессивных к ЛГБТ, умеющих быстро мыслить и принимать решения". Предполагалось, что активисты должны были "за солидные вознаграждения выполнять гомофобные задания".

В публикации также было написано: "Можно практически все, кроме убийств. За это мы вас солидно наградим до 300 000 рублей (4 270 евро - Прим.ред.), а также обеспечим максимальную юридическую защиту".

Многие знакомые убитой связывают смерть Елены Григорьевой с деятельностью гомофобного движения, однако следствие эту версию опровергает.

Гомофобия или бытовой конфликт?

По подозрению в совершении преступления 25 июля был задержан ранее судимый мужчина 1981 года рождения, уроженец Киргизской Республики.

На сайте Следственного комитета Российской федерации отмечается: "Изначально следователи проверяли различные версии убийства. На данный момент получены доказательства, подтверждающие, что убийство совершено на бытовой почве, в ходе возникшего конфликта между ранее знакомыми людьми.

По данным следствия, подозреваемый в ночь с 20 на 21 июля 2019 года, находясь у вышеуказанного дома, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего бытового конфликта с потерпевшей, с которой был ранее знаком, нанес ей не менее 8 ударов ножом в область спины и лица. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия".

ФОТО: Елена Григорьева/Facebook

В свою очередь Радио Свобода, ссылаясь на правозащитника Динара Идрисова, сообщает, что Григорьевой регулярно поступали угрозы убийства. Также сообщается, что Григорьева обращалась в полицию, но правоохранительные органы не предпринимали по этому поводу никаких действий.

Порталу "Фонтанка" в МВД подтвердили, что Григорьева обращалась в полицию, однако по их информации "ни одно из обращений не касалось возможных угроз жизни".

Список потенциальных жертв

Неизвестные, стоящие за этим сайтом, угрожают убийством не только активистам, но и редакции "Новой газеты" и "Русской службы Радио Свобода".

Известно, что угрозы от "Пилы" также получали сотрудники ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге. Неизвестные в письме требовали закрыть организацию до 1 августа и перевести в благотворительный фонд все принадлежащие сообществу деньги. В случае, если условия не будут выполнены, злоумышленники пообещали прислать в здание центра взрывное устройство через сервис доставки еды.

Виталий Беспалов, шеф-редактор сайта "Парни+" (Сайт о сексуальном здоровье и семейных взаимоотношениях ЛГБТ, - Прим.ред.), также находится в списке потенциальных жертв. Однако, лично угроз он не получал. Об этом он рассказал изданию "Собака.ru". Кроме того, мужчина отметил, что не считает, что "Пила" причастна к убийству активистки Григорьевой.

"Все-таки запугивания и убийство – это разные вещи. Вполне возможно, что опубликованный список вдохновил каких-то больных людей.

Мне сложно поверить в то, что это такая всемогущая организация – судя по их постам в Telegram, это какие-то школьники или студенты, которым нечего делать", - прокомментировал он.

Григорьева - не единственная

Несмотря на то, что до сих пор нет ни одного доказательства причастности к преступлению "Пилы" или других враждебных к представителям нетрадиционной ориентации организаций, сторонники ЛГБТ движения вспоминают другие убийства представителей секс-меньшинств в России.

Наиболее громким случаем стало убийство 23-летнего Влада Торнового. Убийство было совершено в ночь с 9 на 10 мая 2013 года в Волгограде.

Все четверо участников трагедии – сам Влад Торновой, его лучший друг и два их знакомых – жили в одном дворе и вечером 9 мая распивали вместе пиво. Затем, по версии следствия, Влад признался своим друзьям в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

На следственном эксперименте, запись которого была показана СМИ, три молодых человека, которые убили своего товарища, признались в том, что жестоко издевались над Владом до момента его кончины. На теле погибшего было обнаружено множество повреждений, в том числе в области половых органов. Его голова была разбита большим камнем.

На вопрос, зачем молодые люди совершили данное преступление, они ответили: "Потому что он сказал, что он гомосек". Открытым геем Влад Торновой не был, ни в каких ЛГБТ-сообществах официально не состоял.

В свете статистики

В России представители ЛГБТ часто скрывают свою сексуальную ориентацию даже от самых близких людей, считая это большим позором, поскольку семья может от них отвернуться.

Согласно результатам опроса, проведенного "Левада-центром" в апреле 2019 года, 43% россиян высказываются против равных прав для геев и лесбиянок.

56% участников опроса заявили, что относятся к ним скорее отрицательно, 39% - нейтрально. При этом только 3% опрошенных заявили, что положительно относятся к гомосексуальным людям.

Наиболее толерантны к ЛГБТ молодые люди до 25 лет - 60% опрошенных в этой группе заявили, что относятся к геям нейтрально или положительно.

В свою очередь в Латвии ситуация с соблюдением прав ЛГБТ, согласно данным организации по защите прав сексменьшинств ILGA Europe Rainbow Europe, считается худшей в ЕС.

Для улучшения ситуации ILGA Europe рекомендует ввести нормы по защите однополых пар, например, регистрацию партнерских отношений.