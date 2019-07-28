Рынок Балтийского вокзала терпит убытки

Balti Jaama Turg OÜ, принадлежащий Astri Grupp, был основан в 2014 году. Предприятие занимается главным образом недвижимостью Рынка Балтийского вокзала и рынка DEPOO.

В прошлом году рынок посетили почти 4,9 человек, предприятие заработало 2,4 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем годом ранее, когда прибыль составила 1,6 миллиона евро. И если в 2017 году правитель рынка закончил год с прибылью в 12 000 евро, то прошлый экономический год он завершил с убытком в 175 000 евро.

В отчетах экономического года констатируется, что в последние годы виден рост числа посетителей Рынка Балтийского вокзала и то, что рынок продолжает развиваться. "Об этом свидетельствует и благоприятный прогноз экономического роста 2019-2020 годов. Рынок не конкурирует с таллиннскими торговыми центрами и находится в своей нише", - написано в отчете.