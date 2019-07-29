Россия провела самый успешный чемпионат мира в истории, Эстония - самый рекордный

У сборной России 30 наград, 12 из которых золотые, по количеству медалей россияне стоят наравне со сборной Китая, но у китайцев 16 золотых медалей и победа в общем зачете. Второе место с 15 золотыми наградами завоевала команда США, причем американцы получили больше всех медалей, 36.

Сборная Эстонии с чемпионата мира возвращается без наград, лучший результат показал Даниэль Зайцев на дистанции 50 метров баттерфляем, 11-е место. Более никто из эстонских спортсменов в полуфинальные заплывы не отбирался, хотя и Крегор Зирк, Зайцев, Мартин Алликвеэ, Иван Щеглов и устанавливали рекорды страны, которых на этом ЧМ набралось около десятка, но попасть в финальные заплывы никому из эстонских пловцов или пловчих не удалось.