Пн, 29.07.2019
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Россия провела самый успешный чемпионат мира в истории, Эстония - самый рекордный

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Один из рекордсменов Эстонии, Крегор Зирк

ФОТО: ED JONES / AFP

В Южной Корее завершился чемпионат мира по плаванию, в медальном зачете Россия заняла третье место.

У сборной России 30 наград, 12 из которых золотые, по количеству медалей россияне стоят наравне со сборной Китая, но у китайцев 16 золотых медалей и победа в общем зачете. Второе место с 15 золотыми наградами завоевала команда США, причем американцы получили больше всех медалей, 36.

Сборная Эстонии с чемпионата мира возвращается без наград, лучший результат показал Даниэль Зайцев на дистанции 50 метров баттерфляем, 11-е место. Более никто из эстонских спортсменов в полуфинальные заплывы не отбирался, хотя и Крегор Зирк, Зайцев, Мартин Алликвеэ, Иван Щеглов и устанавливали рекорды страны, которых на этом ЧМ набралось около десятка, но попасть в финальные заплывы никому из эстонских пловцов или пловчих не удалось.

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