Переход Бэйла в Китай сорвался из-за жадности "Реала"

«Цзянсу Сунин» готов был предложить за валлийца до 25 миллионов евро, однако президент "Реала" Флорентино Перес считает, что Бэйл стоит по меньшей мере в четыре-пять раз дороже, 100 иллионов евро. Бэйл уже находился в Китае на подписании контракта, когда из Мадрида пришли не самые хорошие новости для китайского клуба и самого игрока: трансферная сумма "Реал" не устроила.

Впрочем, как сообщают СМИ, Бэйл, возможно, и был рад таким новостям: семья футболиста наотрез отказалась переезжать в Китай на три года, даже несмотря на заработную плату футболиста в 22 миллиона евро в год. Семья Бэйла и в Мадриде чувствовала себя некомфортно, а в Китай валлиец был бы вынужден отправиться и вовсе один.